Shakira agradece muestras de cariño tras celebrar su primer cumpleaños sin Piqué Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: G3/The Grosby Group Rodeada de fans la colombiana se mostró sonriente en Barcelona. Además, fotos de Gerard Piqué retomando sus tareas paternales y Anitta presume su impactante derriére, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante y actriz de 53 años aparece muy bien cubierta y con su bolso favorito camino hacia el gimnasio en Los Ángeles, CA. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira Credit: G3/The Grosby Group La superestrella colombiana agradece a los fans que se reunieron afuera de su apartamento en Barcelona por todas las muestras de cariño que recibió en su cumpleaños número 46, el primero que pasa como soltera desde la ruptura con Gerard Piqué . 2 de 7 Ver Todo Gerard Piqué Gerard Piqué Credit: G3/The Grosby Group A un día de que el futbolista también celebrara su cumpleaños —en su caso el número 36— fue captado afuera de la casa de Shak recogiendo a sus hijos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Anitta Anitta Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Spotify La estrella brasileña se mostró muy de buenas en la fiesta para el Mejor Nuevo Artista ofrecida por Spotify en Los Ángeles, CA. 4 de 7 Ver Todo Rita Ora Rita Ora Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images La cantante británica dejó a todos boquiabiertos con su sensual vestido —¿o diremos, chaleco?— transparente con el que se apareció en L.A. ¡Wow! 5 de 7 Ver Todo Becky G Becky G Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify La cantante mexicoamericana también se dio una vuelta por la fiesta del Best New Artist de Spotify ¡qué guapa! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gisele Bündchen Gisele Bundchen Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo de 42 años fue captada en Miami justo por la misma fecha en que su exmarido, el campeón de la NFL Tom Brady, anunciara que ahora sí ya no es cuento: se retira del fútbol americano. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

