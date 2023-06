¡Shakira lo hace otra vez! "Mucho más buena estoy yo": así suena su nueva canción A través de un video surfeando las olas y de lo más sonriente, la cantante dio un aperitivo de lo que se viene con su próximo tema musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Look del día Credit: Instagram Ya casi está aquí, pero, como suele hacerse en estos casos antes de un lanzamiento, Shakira está dando probaditas de lo que será su nuevo tema en el que ejerce de una sirena. Después de mostrar una primera imagen de lo que podría ser la portada del single, acaba de mostrar cómo suena y qué dice una parte de la letra. A diferencia de las anteriores, esta vez el desamor no es el protagonista, sino todo lo contrario. En estas primeras líneas que comparte, invita a su enamorado a estar más presente y disfrutar del amor y la vida. Y todo aderezado con ritmos modernos que se acercan a un reguetón más suave. Lo curioso ha sido el video con el que ha acompañado este pequeño adelanto. Una vez más, ha elegido el mar como compañero perfecto. Y también el surf, uno de sus deportes favoritos, ¡y el de Lewis Hamilton! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde la tabla y sobre las artificiales olas de Miami, Shakira se ha dejado ver surcando los mares y luciendo su mejor sonrisa. Se viene un nuevo hit, esta vez más juguetón y divertido en lo que se refiere a la historia. "Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo, sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo", lee una parte de la melodía. Toca seguir esperando por este tema que ya tiene a sus fans entusiasmados.

