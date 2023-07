El acto de amor de Shakira con una empleada con el que ha conmovido a todos La cantante no solo revolucionó en París por sus looks de Viktor & Rolf y Fendi, hubo otro gesto con el que tocó de nuevo los corazones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images) Lo ha vuelto a hacer. Shakira viajó a París y ha sido la gran protagonista. Y no solo por sus espectaculares modelos de marcas de la alta costura como Fendi o ese modelo tan único de Viktor and Rolf, cuyo 'No' en la parte delantera de la chaqueta ha dado muchísimo juego. Después de lucir lo más fashion, la cantante colombiana cambió esta ropa elegante por un más cómoda y urbana para sorprender a sus fans franceses en un evento donde nadie la esperaba. Y así, una alegría tras otra. El nuevo gesto de amor con el que Shakira ha inundado los corazones de sus fans, tiene que ver con Begoña, una de sus antiguas empleadas en España. Sus seguidores han compartido un mensaje precioso de la artista en el que ha contado la emotiva historia de esta trabajadora suya por tantos años. "Ahí está Bego, mi modista, que cuando me fui de Barcelona, se me puso a llorar, así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa", se escucha en este audio. Una nota acompañada de una foto de lo más amorosa de Shak y Begoña, que se ha extendido como la pólvora en las redes. Aparte del cariño que desprende este anuncio, las palabras de la intérprete de "Copa Vacía" han dado otro indicio a tener en cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De alguna manera, la intérprete da a entender con ese "mientras esté por Europa", que pasará un tiempo en el Viejo Continente. Quizá hasta que tenga que recoger a sus pequeños, actualmente con Gerard Piqué de vacaciones. La imaginación de sus seguidores no ha tardado en visualizarla en el próximo GP de la Fórmula 1, celebrado en Gran Bretaña este domingo, 9 de Julio. ¿Significa eso que habrá un nuevo encuentro, aunque sea amistoso, con Lewis Hamilton? Por el momento, él está allí y muy bien acompañado. "Los chicos ya están de regreso", escribió en Instagram refiriéndose a sus amados perritos. En 48 horas se despejarán las dudas.

