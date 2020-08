"Juntos": Shakira acaba con todos los rumores de crisis con estas románticas fotos junto a Gerard Piqué La cantante colombiana zanjó cualquier tipo de duda o rumor con estas sensuales imágenes de la pareja en sus vacaciones veraniegas en Maldivas. ¡Cuánto amor! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que si ahora están, que si han roto, que si hay crisis... El romance entre Shakira y Gerard Piqué es el que más rupturas y reconciliaciones tiene por minuto, al menos lo que dicen, comentan. Ellos jamás salen a admitir o negarlo, sus actos hablan por sí solos. Ellos eligen el momento de hacerlo y, sobre todo, cómo. A través de sus redes sociales, la cantante colombiana ha publicado unas románticas imágenes junto al futbolista catalán acompañadas de una pequeña pero muy significativa palabra: "Juntos". Más claro, el agua. Están juntos, felices y más enamorados que nunca a juzgar por esas dos sonrisas y miradas cómplices que emanan de sus instantáneas. La parejita se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en las Maldivas que les están sentando de lo más bien. Su piel bronceada y sus sonrisas de oreja a oreja demuestran que están en paz y recargando energías antes de ponerse en marcha cada uno con sus labores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El deportista también compartió unas preciosas imágenes desde el paraíso donde pudimos ver a la familia al completo frente al mar y disfrutando de un paseo en barco avistando tortugas. Mientras él se come a besos a Shakira, ella se deja querer. Así que hemos captado el mensaje. La pareja acaba de cumplir diez años de amor del cual han nacido dos hijos maravillosos, Milan y Sasha. ¡Felicidades por ello y que sean muchos años más!

