Shakira abandona Barcelona con sus hijos, ¿a dónde se fueron? Shakira se ha tomado un respiro y ha decidido alejarse un rato de Barcelona y disfrutar con la mejor compañía posible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y sus hijos Shakira y sus hijos | Credit: Shakira/IG ¡Shakira se ha tomado un respiro! En medio del duro momento que vive tras la sonada separación de Gerard Piqué, la cantante ha decidido alejarse un rato de su hogar en Barcelona y disfrutar con la mejor compañía posible: nada más y nada menos que sus hijos. De acuerdo con varios medios de prensa, la colombiana viajó junto a Milan y Sasha a Santander, en el norte de España, específicamente a la playa Oyambre, donde acostumbraba ir con su expareja y sus hijos a disfrutar del mar y a tomarse un descanso. El Diario Montañés de Santander publicó una foto de la famosa en una tabla de surf, un deporte que al parecer le fascina, como muestra la foto de abajo de una visita de la colombiana un tiempo atrás a una piscina de olas artificiales. Shakira surfing Credit: Twitter/Shakira/The Grosby Group Todo parece apuntar que a la expareja le está yendo muy bien en cuanto a decidir cómo pasan cada uno tiempo con sus hijos. Si este fin de semana fue Shakira quien estuvo con los pequeños, en días pasados fue Piqué quien viajó con sus hijos a Londres, donde se celebra el torneo de tenis de Wimbledon. Fue a inicios de junio cuando Shakira y Piqué decidieron poner punto final a los rumores sobre su relación, confirmando que estaban definitivamente separados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shak y Pique Aunque desde entonces se ha especulado mucho sobre la causa de la ruptura, hasta el momento los famosos no han hablado al respecto. Aunque algunos dicen que se trató de una infidelidad del futbolista con una azafata de 22 años, pero un excuñado de la colombiana aseguró que entre ellos habían muchos problemas por cuestiones de dinero.

