Dicen que el primer amor de una mujer, si tiene suerte, es su padre. Y ese es el caso de Shakira. "Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo", asegura de su progenitor William Mebarak la colombiana que encabeza nuestra lista de "Los 50 más bellos" del 2023, en exclusiva a People en Español. Y este amor ha sido más que correspondido en la vida de la cantante. "[Mi papá] fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente".

En ese trágico momento, a mediados del 2022, a la barranquillera de 46 años se le unieron cielo y tierra. Después de 12 años juntos, Shakira anunció su separación de Gerard Piqué —el padre de sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de 8—y en medio de su ruptura del exfutbolista de 36 años, el padre de la cantante tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa en Barcelona. "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", recuerda esta. "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".

Afortunadamente, estos días grises están en el pasado y padre e hija —al lado de la madre de Shakira, Nidia Ripoll— pudieron celebrarle sus 91 abriles al patriarca de la familia en septiembre del 2022.

"Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza", añade Shakira sobre su héroe. "Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo".

Sus padres "han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir", agrega, "pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir".

Sus ganas de volver a sonreír y salir adelante han salido de sus entrañas en el 2023, así como el amor por sus hijos. Con su canción "Acróstico", dedicada a Milan y Sasha, la cantante conmovió a muchos hasta las lágrimas junto a los chicos. Después de tres décadas cantándole al amor y al desamor, la estrella regaló a sus fans un tema inspirado en el sentimiento más puro que existe: la devoción de una madre. "Lo único que quiero es tu felicidad", reza uno de sus versos y por hoy, en su nueva etapa de vida junto a ellos en Miami, Shakira lucha por lograrlo.

En sí, feliz se le ha visto con sus pequeños tras su triunfal regreso en abril al sur de la Florida. "Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida", dice la orgullosa mamá. "Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías".

Lejos de ahogarse en lágrimas tras su ruptura, Shakira ha tenido un glorioso renacer, mostrando al mundo que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Ese verso de su canción "Music Sessions #53" con Bizarrap se ha convertido en un mantra de empoderamiento para toda una generación. El exitoso tema llegó al primer lugar en Spotify a nivel global y su video musical tiene más de 500 millones de vistas en YouTube.

"La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles", admite. "Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo".

La barranquillera —quien es una de Las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español del 2023— se anotó otro hit con la canción "TQG" con Karol G, alcanzando la cima nuevamente en Spotify. El 29 de junio sale "Copa Vacía", su nuevo dueto con Manuel Turizo, en cuyo video musical aparece transformada en una mística sirena. Apropiadísmo ya que este año se le ha visto mudar la piel, crecer y transformar sus retos en éxitos.

"Mi tiempo libre que es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos", reconoce la intérprete de "Hips Don't Lie". "Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les de estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido".

Tras su llegada a Miami, la también intérprete de "Ojos así" ha reconectado con colegas y amigos como Juan Luis Guerra —a cuyo concierto acudió junto a su hijo Milan— encontrándose backstage con Turizo y Lili Estefan. Su tribu en el sur de la Florida —donde fue celebrada como la "Mujer del año" de Billboard y homenajeada en una gala junto a colegas como Maluma— la ha recibido con los brazos abiertos. En estos meses también se le ha visto con sus hijos en juegos de baloncesto del Miami Heat y compartiendo con amigos como Tom Cruise y will.i.am de Black Eyed Peas en el Grand Prix de la Fórmula Uno en Miami.

La estrella también ha sido captada paseando en barco en Miami con el piloto británico de la Fórmula Uno Lewis Hamilton, de 38 años, con quien a todas luces se estaría dando una nueva oportunidad en el amor: asistió a una carrera de Hamilton en el Grand Prix de Barcelona y luego cenó con él y varios de sus amigos, disfrutando la vida nocturna de la capital catalana que fue su base durante más de una década junto a Piqué.

Esté donde esté en el mundo, la música ha sido una constante. "He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión", reflexiona Shakira. "Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor".

Más allá de procesar todos estos cambios, la artista se ha entregado también a apasionantes proyectos como la grabación de un nuevo disco y la construcción de una escuela en Villas de Aranjuez de su fundación Pies Descalzos, que apoya la educación de niños en su natal Colombia. A su tierra viajó en junio, para estar junto a sus padres cuando Mebarak se sometió a una delicada operación cerebral en Cartagena.

Si bien ha sido un año de altibajos, sus seres queridos la han llenado de fuerza. "Hay días de días", dice Shakira. "Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres".

A continuación, Shakira habla de este gran momento en su vida, en sus propias palabras.

¿Cómo te sientes hoy en tu vida después de cantar himnos de empoderamiento que tuvieron una aceptación mundial tan impresionante?

Agradecida. No me esperaba tener dos número unos globales seguidos al iniciar el año. Creo que lo más importante fue como tanta gente se sintió representada en la letra y en el sentimiento de estos dos temas, que fueron muy personales para mí, pero que tuvieron eco con tantas otras mujeres, lo cual me hizo sentir acompañada y hermanada.

Háblanos de los grandes amores de tu vida: tus hijos. ¿Qué significan ellos para ti? ¿Cómo te llenan de fuerza?

Tus fans siempre han dicho presente, dinos qué significan ellos en tu vida. ¿Qué mensaje tienes para tus seguidores?

Son los mejores fans del mundo, me sienten hasta la médula de sus huesos. Perciben mis estados de ánimo de una forma casi metafísica. Me conocen, me apoyan, me entienden, me defienden a capa y espada, me hacen sentir acompañada y validada.

¿Qué hay de nuevo, musical o profesionalmente, en el horizonte para ti? ¿Algo que

emociona, o incluso, te intimida o atemoriza intentar hacer, pero quieres lanzarte igual?

Siempre quise escribir una canción a mis hijos, desde el primer momento que los tuve en mis brazos. Pero pensaba que cualquier intento de resumir con palabras toda la emoción que me producen, el sentimiento que tengo por ellos, serían esfuerzos fútiles, porque no me alcanzarían jamás las palabras o las notas en una canción para resumir todo el amor que siento por ellos, todo ese amor que me sobrepasa. Así que haber logrado escribir una canción como "Acróstico", que ocupan ellos de principio a fin, inclusive con sus propios nombres, es de mis mayores logros personales y como artista. [Es] seguro la colaboración más emocionante de mi historia, creo que nada más podrá, de aquí en adelante, superar esta canción.

Sin embargo, estoy muy emocionada con mi nueva música, y con una gran anticipación de compartirla, toda esta narrativa que se ha ido desarrollando junto con los eventos en mi vida, y que cuenta las distintas etapas por las que he ido pasando: espiritual, mental, y hasta físicamente. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor, no para explicarme, ni para justificarme, solo para entenderme a mi misma, y tolerarme.

Con tu enorme capacidad de amar a todos y todo lo que tienes en tu entorno, ¿has llegado al punto en tu vida que sientes amor y compasión por ti misma? ¿Puedes adueñarte de un espacio muy tuyo donde te priorizas, te valoras, te quitas las culpas que todas las mujeres y mamás sentimos a veces, así sea por unos minutos, y dices a conciencia: "Estoy haciendo lo mejor que puedo y bravo por mí"?

Estoy en ese proceso. No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos

todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días.

Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Porque ahora entiendo, más que nunca, lo que es ser mujer, lo he vivido en carne propia, y puedo comprender el significado de ser mujer en todo el sentido de la palabra. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario.

¿Qué es lo más bello en tu vida hoy en día?

Mis hijos. Mis padres. Mis amigos. Mis fans que son mi fuerte y defensa.

¿Qué es lo que más valoras hoy por hoy? ¿Qué te trae paz y felicidad?

Valoro el tiempo libre, cada minuto que puedo estar con los hijos. Escucharlos,

observarlos, abrazar y besarlos.

¿Cómo ves esta nueva etapa de tu vida? ¿Qué quieres lograr en lo personal? ¿Con qué sueñas?

Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que

injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún dia disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos.

¿Qué significan tus padres en tu vida? Háblanos de tu tiempo con tus seres queridos cuando no estás trabajando.

Mi madre siempre ha sido mi complice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a

consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses.

Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir.

