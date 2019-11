La transformación de Shaila Dúrcal By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La cantante sorprendió por su drástico aumento de peso, que atribuyó a un problema de tiroides. Una mujer fuerte como su madre, Rocío Dúrcal, reconoce que los comentarios negativos la pueden afectar, pero no le impiden que haga lo que quiere hacer. La cantante sorprendió por su drástico aumento de peso, que atribuyó a un problema de tiroides. Una mujer fuerte como su madre, Rocío Dúrcal, reconoce que los comentarios negativos la pueden afectar, pero no le impiden que haga lo que quiere hacer. Empezar galería Shaila Dúrcal Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La cantante contó que su peso ha aumentado en 44 libras debido a problemas con las tiroides. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Muy fuerte Image zoom Europa Press/Europa Press via Getty Images “Me encanta celebrar a la mujer en todas sus tallas y debo reconocer que me molestan algunos comentarios, pero trato de permanecer tranquila y no hacer caso de estos mensajes”, dijo a la prensa mexicana. “Creo que tenemos que aceptarnos como somos y disfrutarnos”. 2 de 11 Applications Ver Todo Su carrera Image zoom Emi Music La española de 40 años ha seguido los pasos de sus difuntos padres, Rocío Dúrcal y Junior, en el mundo de la música. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Muy mexicana Image zoom Emi Capitol Music Al igual que su madre, tiene una conexión especial con México. 4 de 11 Applications Ver Todo Deslumbrante Image zoom Mezcalent En la alfombra roja, suele acertar en la elección de sus looks. 5 de 11 Applications Ver Todo Muy sonriente Image zoom Getty images A pesar de los momentos difíciles que ha atravesado, no se le borra la sonrisa. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nuevo look Image zoom Mezcalent Shaila Dúrcal cambió su peinado en 2014 para tener una apariencia más clara. 7 de 11 Applications Ver Todo De rojo Image zoom Mezcalent Los cambios en su figura no han sido un impedimento para lucir regia en los eventos. 8 de 11 Applications Ver Todo Lo más importante Image zoom Mezcalent “Me da igual, no me importa, gano en salud”, expresó en el programa de televisión español Mi casa es la tuya en referencia a los comentarios sobre su peso. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su esposo Image zoom jpi studios Está casada con Dorio Ferreira desde 2008. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

