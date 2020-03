Sobrina de Shaila Dúrcal escribe la carta más tierna por su papá enfermo con el coronavirus El hermano de Shaila Durcal, Antonio Morales, está hospitalizado luego de contraer el coronavirus. Su hija, Abril, escribió la carta más adorable pidiendo intervención divina porque su papá se mejore pronto. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El hermano de Shaila Dúrcal, Antonio Morales de las Heras, se encuentra hospitalizado luego de contraer el coronavirus, lo que llevó a su hija, Abril, a escribir la carta más adorable pidiendo intervención divina para que su papá se mejore pronto. En la misiva dada a conocer en la cuenta de Instagram de Morales, la pequeña de 5 años le pide a los doctores que encuentren una vacuna para curar el COVID-19. “Queridos doctores, por favor, encuentren una solución para el coronavirus, primero quiero a mi padre fuera del hospital”, reza la petición de la niña que también tiene unos dibujos de su papá en el centro médico. Image zoom JC Olivera/Getty Images; Instagram Morales también expresó lo que significó para él que su niña escribiera la carta en una de sus clases de literatura. En su publicación reveló que estaba infectado y destacó que la pandemia que afecta al mundo no conoce de clases sociales, razas o fronteras. “Mi sobrina Abril trabajando con su profe de writing ha escrito esto y nos ha partido el alma a todos, sobretodo a su padre”, escribió Sheila Dúrcal. “¡Mi enana te están escuchando todos los doctores! ¡Vamos Bro! ¡Ánimo! Te quiero para siempre”, fue parte del mensaje que escribió la intérprete de “Tanto cielo perdido” dedicado a su hermano en su cuenta de Instagram, que tiene más de 188,000 seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Morales y su esposa Bárbara Suanzes se conocen desde niños, pero empezaron a salir en 2006. Se convirtieron en padres de su primogénita el 26 de julio de 2014. Advertisement

