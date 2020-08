"Estoy redondita, pero no importa”: Shaila Dúrcal responde a quienes critican su físico La hija de Rocío Dúrcal manda a freír espárragos a los haters: "No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Shaila Dúrcal es sin duda una queridísima figura y admirada artista que por derecho propio se ha ganado un sitio en el mundo de la música. Lógico es que cada paso que da la hija de la desaparecida cantante española Rocío Dúrcal es analizado por el público. Pero a últimas fechas ha surgido un coro de voces de quienes han señalado que la figura de la artista ha cambiado y que ahora parece haber subido unas libras de más. Los comentarios se vienen dando desde hace un tiempo y aunque la intérprete ha hecho referencia al tema anteriormente, en una entrevista la artista quiso acallar de una vez por todas a los haters que la critican. " "Estoy redondita, pero no importa. Estoy muy sana", dijo directa y sin rodeos al programa Ventaneando (Televisión Azteca). "No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente". Y es que como ella misma explicó anteriormente su cuerpo ha sufrido cambios y experimentado una subida de peso a consecuencia de los mismos. El primero es que Shaila dejó de fumar. Y el segundo y más decisivo fue el incidente sufrido hace aproximadamente dos años donde sufrió la amputación de un dedo. Dúrcal, celebrando su belleza al natural y sus canitas, en abril pasado: USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “He pasado un accidente [al perder una falange del dedo], he dejado de fumar. Llevo dos años, apenas, de mi accidente; entonces, te recuperas emocionalmente porque claro que te da depresión; claro que te da bajón, es normal”, explicó Dúrcal ante las cámaras de Ventaneando. “Tengo un problema de tiroides también”. Dúrcal no es la única que ha tenido que defender su figura. Celebridades como Adamari López, Danna Paola, Alicia Machado o Victoria Ruffo han sido señaladas por sus altas y bajas de peso. “Mi autoestima siempre está alta, yo me siento bien”, ha exclamado al respecto esta última. “Me quiero mucho aunque esté flaquita o gordita”.

