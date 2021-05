"Siempre se le va a extrañar", el mensaje de Shaila Dúrcal a su mamá Rocío Dúrcal Shaila Dúrcal comparte que desde el fallecimiento de su mamá Rocío Dúrcal, hace más de 15 años, no ha dejado de extrañarla, pero en esta etapa de su vida, especialmente, le hace mucha falta. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Shaila Dúrcal comparte que desde el fallecimiento de su mamá Rocío Dúrcal, hace más de 15 años, no ha dejado de extrañarla, pero en esta etapa de su vida, especialmente, le hace mucha falta. "Una mami siempre es una mami y siempre se le va a extrañar, sobre todo a mí. Ahora en lo que es mi época, más de adulta, tenerla me haría falta para muchas cosas, para poder sobre todo platicarle mil cosas, mil historias que me encantaría contarle y dudas, como cualquier hija hacia una madre y viceversa, también me podría preguntar muchas cosas también", contó a MezcalTV. La hija de la cantante española anuncia su primer concierto vía streaming Tributo a mi madre para el 14 de mayo y explica que uno de sus temas consentidos es "Amor eterno". "Amor eterno es la que más nos llega al alma, esa es la que siempre digo que es más significativa, tanto para mí como lo era para mi madre y también como lo es para los fans", explicó. "Yo creo que es una canción que nos llega hasta lo más profundo, y siempre digo que [mi mamá] representa eso, un amor eterno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shaila recuerda conmovida que Juan Gabriel fue el primero que le dio la oportunidad de cantar en un estudio de grabación. "Era un estudio de grabación aquí en España, que estaban grabando un disco maravilloso mi madre y [Juan Gabriel]. Siempre le decía a Alberto, para mí es Alberto, siempre le decía 'yo también quiero cantar', bien pequeñita, tendría unos 4 ó máximo 5 años y entonces me decía 'si la niña quiere cantar, vamos a dejarla cantar'", dijo. "Al final él me dejó, me puso esa banqueta, me bajó el micrófono y grabé. Me encanta porque así fue cuando me enamoré de grabar, yo quería ser cantante desde ese punto".

