Shaila Dúrcal sale en defensa de Piqué y critica la canción de Shakira ¡Mira sus declaraciones! No todos son fanáticos de la nueva canción de Shakira, la cantante española criticó el himno de desahogo de la colombiana y salió en defensa de Gerard Piqué. ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La canción de Shakira y el DJ argentino Bizarrap no le agrada a todo el mundo. La cantante española Shaila Dúrcal criticó el himno de desahogo de la estrella colombiana. Muchos famosos ya han dado su opinión sobre el éxito musical, algunos sumándose al Team Shakira y otros criticando que se exprese negativamente del padre de sus hijos. ¿Shaila se unió al Team Piqué? En un programa de televisión en España, le preguntaron a la hija de Rocío Dúrcal, qué opinaba de la canción de Shakira de la que todos hablan. La cantante tuvo palabras halagadoras para el exfutbolista del FC Barcelona. "Me ha caído bien lo del Twingo", dijo sobre el auto en el que Gerard Piqué ha sido visto manejando por Barcelona después de que la canción de Shakira lo azotara con "cambiaste un Ferrari por un Twingo", refiriéndose a su novia Clara Chía. "He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar", dijo Shaila. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shaila Durcal, Gerard Pique y Shakira Credit: Aldara Zarraoa/WireImage; Mezcalent Shaila opinó que Shakira se ha pasado de la raya con su "Music Session #53" con Bizarrap. "Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto", afirmó. "A mí personalmente no me gusta".

