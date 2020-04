Shaila Dúrcal celebra la recuperación de su hermano del coronavirus La cantante española Shaila Dúrcal envió besos y abrazos a su hermano Antonio Morales tras enterarse de que ha superado la COVID-19. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Shaila Dúrcal tiene una razón para celebrar durante este confinamiento. Tras dos semanas de incertidumbre, la española celebra que su hermano, Antonio Morales, está fuera de peligro al haber superado la COVID-19. La intérprete se mostró emocionada de conocer el estado de salud de su hermano, a quien aplaudió en sus redes sociales. “¡Te amo hermano!”, escribió Shaila junto a una fotografía de Antonio. “Tan feliz que estás completamente recuperado y negativo [a la COVID-19]. Disfruta. ¡Abrazos y besos de nuevo! Te extraño”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparentemente, Antonio había permanecido alejado de su familia desde hace 20 días tras haber dado positivo al coronavirus. Pero finalmente, tras dar negativo a la presencia del virus, pudo volver a reunirse con su su esposa e hijos. “¡Por fin! 20 días después de la cuarentena, ¡hoy puedo abrazar a lo que más quiero!”, escribió Antonio en su cuenta de Instagram. “Está siendo una primavera muy complicada y muy dura para todos, empezando por lo que han perdido a alguien, los que están graves ingresados, y lo que hemos estado bastante malitos. En mi caso, hoy empiezo a ver un poquito de luz”. El fin de su confinamiento coincidió con su aniversario de boda con Bárbara Suanzes, a quien agradeció por estar a su lado durante su recuperación. “Sin ellos y mi Bárbara Suanzes no sería posible nada de esto. ¡Os quiero!”, expresó junto a una fotografía, en la que aparece la familia fundida en un abrazo. A finales de marzo, a través de un escrito de su sobrina, Shaila dio a conocer que su hermano padecía de coronavirus. Advertisement

