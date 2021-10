¡El sexy video de Toni Costa, Rashel Díaz y Ximena Duque que ha disparado la temperatura! El bailarín y sus compañeras de Monat se quedaron en traje de baño y, además de lucir cuerpazos, ¡protagonizaron uno de los momentos más sensuales de la semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana ha sido de lo más movidito para Toni Costa. El bailarín hacía un parón en sus talleres para cumplir con sus obligaciones en su otro trabajo: su posición en Monat. El español hizo las maletas y marchó rumbo a Punta Cana para otro evento especial en el que también estuvieron presentes Rashel Díaz y Ximena Duque. El encuentro de los tres no dejó a nadie indiferente. Vestidos en traje de baño, marcando abdominales y presumiendo cuerpazos de infarto, los tres protagonizaron el momento más sexy del viaje. Y si no, solo hay que ver este video para confirmarlo. A través de un reel de Instagram y rodeado de las bellezas de la empresa, Toni ejerció de maestro de ceremonias para monitorear este divertido baile. "En este fin de semana de pura playa no puede faltar un baile. Ustedes no se imaginan cómo hemos gozado este viaje. Por muchos más así como este", escribió una Rashel feliz de la vida, quien estuvo acompañada de su esposo Carlos García y presumió bikinazo. También disfrutó de lo lindo Ximena y su esposo Jay Adkins, quienes se mostraron de lo más acarameladitos en este paradisíaco lugar de República Dominicana. Desde la piscina posaron así de sensuales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se dejó ver en forma y luciendo cuerpos de escándalo que demuestran su compromiso con sus entrenamientos físicos y la comida sana. Pero, sin duda, fue el video de la actriz y la conductora con Toni, el que superó a todo lo demás por la alegría, el buen rollo y la relación de amistad y compañerismo tan bonita que mantienen. A pesar de la separación del coreógrafo y Adamari López, Rashel, íntima amiga de ésta, sigue manteniendo una cariñosa relación con Toni, independientemente de lo sucedido entre ellos. Este baile tiktokero dejó constancia de ello.

