"Mira lo que te perdiste": A Piqué le dicen de todo por el sexy outfit de Shakira en su primera presentación "Este es precisamente el brillo que ni tu suegra ni tu ex pueden soportar" ¡Mira qué sexy lució Shakira en su primera presentación! ¡guapísima! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir shakira pique Credit: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images; Todd Owyoung/NBC via Getty Images Shakira no solo arrasó en su primera presentación con el argentino Bizarrap en el show de Jimmy Fallon sino que también rompió 14 records Guinness con su pegajosa y controversial canción "Bzrp Music Sessions vol. 53" en el que lanza dardos a su ex Gerard Piqué y su actual novia Clara Chia. Algo que sin lugar a dudas llamó la atención del público es el sensual traje que portó la cantante colombiana el viernes en la noche durante su presentación en el The Tonight Show en Nueva York. La artista de 46 años salió al escenario ataviada con un sensual traje negro de pantalones con escotes en los costados y una malla negra con detalle recortado debajo del pecho. Apostó por lucir su larga cabellera en ondas y maquillaje radiante y sutil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sexy outfit de Shakira the tonight show Bizarrap and Shakira Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images Shakira Hijos de Shakira, entre el público durante su actuación | Credit: (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Shakira Shakira en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | Credit: (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Bizarrap por su parte optó por una camisa de mezclilla con camiseta blanca, gorra de béisbol negra y gafas. El video de su presentación en español rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y muchos usuarios no han perdido la oportunidad de piropear a Shakira, quien luce mejor que nunca. "Tiene un destello sumamente hermoso", opinó un fan. "Shakira tiene el secreto de la eterna juventud. Lo mejor que pudo haber hecho es dejar a Pique que le robaba su brillo", opinó otra usuaria. Entre los muchos mensajes que publicaron sus fans en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con casi 85 millones de seguidores, hubieron algunos que no perdieron la oportunidad de recordarle a su ex Pique, lo que según ellos el español se está perdiendo. "Me da mucha alegría verte tan radiante ¡de lo que se perdió Pique", "Este es precisamente el brillo que ni tu suegra ni tu ex pueden soportar. Ahora todo tiene sentido", "Te felicito, terminaste la monotonía y ahora que ya nada te sal-pique. Éxitos son los que te mereces por lo que sufriste por esos dos hijos". Fin de la relación Fue en junio del 2022 cuando la intérprete de "Chantaje" y el futbolista del Barcelona confirmaron su separación. El escrito difundido a los medios fue breve y directo, haciendo especial hincapié en el respeto y el bienestar de sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación de 12 años. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dijeron. La artista, de 46 años, y Piqué, de 36, se conocieron poco antes del Mundial de fútbol en Sudáfrica del verano de 2010. Él y su equipo se alzaron como ganadores de la Copa del Mundo, mientras que ella brillaba en el escenario celebrando dicha victoria con el famoso "Waka Waka", el tema que se convirtió en el hit del verano. Última foto de Shakira y Piqué juntos La última imagen de la pareja fue el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, cuando Shakira compartió una foto de ambos en su Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Mira lo que te perdiste": A Piqué le dicen de todo por el sexy outfit de Shakira en su primera presentación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.