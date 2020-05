¡Así es la sexy hermana de Michelle Galván que arrasa en las redes y triunfa en televisión! Se llama Scarlett y, además de belleza, la joven comparte el talento y el desparpajo de su hermana en la pequeña pantalla donde también presenta un programa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michelle Galván es una de las caras de la televisión hispana en Estados Unidos que nos mantiene informados del día a día en el mundo. Lo hace a través de Primer Impacto, el espacio de Univisión donde la conocimos más. Lo de presentar y hacerlo así de bien parece que es algo de familia pues su hermana Scarlett Galván es otra gran estrella de la televisión mexicana donde conduce el noticiero de Monterrey, en Televisa. La joven comparte con su hermana no solo la belleza física sino un talento innato que le ha hecho merecedora de un montón de piropos y cumplidos en su perfil de redes sociales, donde es ya toda una estrella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo de presentar hay que sumarle un nuevo y jugoso proyecto que se trae entre manos y para el que recientemente se vistió y maquilló de novia. "¡Preparando sorpresas! Primera vez que me visto de novia", escribió sin soltar prenda de lo que se avecina. "Una verdadera muñequita", "Qué señora tan guapa", "Qué preciosa señorita", "Hermosa te ves de novia", "Me encanta la frescura que irradias", escribieron tan solo algunos de sus seguidores impresionados con las imágenes. Por ahora, su trabajo se limita a México pero teniendo en cuenta su desparpajo y profesionalidad, no nos extrañaría verla como su hermana triunfando en Estados Unidos. De momento ya es toda una estrella en las redes donde nos ha compartido algunas de las cosas que más feliz le hacen: estudiar, meditar y pintar. ¡Todo un descubrimiento que promete dar mucho de qué hablar!

