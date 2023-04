Sexy baile de Carmen Villalobos y su novio enciende las redes Carmen Villalobos y su novio Frederik Oldenburg protagonizaron un momento muy sensual que ha causado furor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg cada día consolidan más su relación sentimental; incluso, el deportista ha ido a visitar a su novia a Colombia, donde la famosa graba el programa Top Chef VIP. Además, de protagonizar diversos momentos románticos, los tortolitos han mostrado que ha desarrollado una gran complicidad, tal como lo dejaron ver en esta ocasión. La pareja realizó un sexy baile al ritmo del tema "Rush", en su versión remix, de Dj Luli Torres; el novio no pudo resistir y le dio un candente beso a la actriz. Al final, se separaron y sonrieron. "¡El amor está en el aire! Convencí a Frederik Oldenburg de hacer este video bailando y me encantó", escribió Villalobos en el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Aunque al final el quiso huir". Los cibernautas no dudaron en pronunciarse ante este momento íntimo y sensual de la también conductora y el periodista deportivo. "Se me hace extraño verla con otro y siempre verla con su ex después de tantos años juntos como pasar de un hombre a ¡¿enamorase de inmediato de otro?!"; "Que digan el secreto ¿cómo le hacen para olvidar al ex tan rápido?", y "Porqué entre mujeres nos damos tan duro. Que bueno por ella que esta con otra persona que la hace sentir bien o que ¿quieren que siga llorando por el otro que la cambió?", fueron algunos comentarios. Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Carmen Villalobos: su nuevo estilo más enamorada que nunca con Frederik Oldenburg | Credit: IG/Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y siguieron. "A veces se pierde tanto tiempo con alguien, que llega otra persona y hace lo que el otro en tanto tiempo no hizo; pero la gente es entrometida y chismosa criticando la vida de los demás. Me imagino que esa gente tiene una vida perfecta"; "¡¡¡Qué pareja tan bella!!!"; "¡¡¡Con todos mis amigochos!!! ¡¡¡Qué bonito verlos felices!!!", y "Me encantan. Qué dure lo que tenga que durar; mientras sea sano y se sientan bien ambos, que bailen, canten, lloren; que sienta que está viva y viva para ser feliz el tiempo que tenga que durar. Los años no te aseguran la calidad de una relación a eso sumado qué cada relación es distinta", agregaron. Este baile de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg ha encendido las redes y a solo unas horas de su publicación ya cuenta con más de 635 likes.

