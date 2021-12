Peloton responde a la muerte de un personaje de Sex and the City en el primer episodio de And Just Like That... Peloton se pronuncia sobre la salud del corazón después de el impactante desenlace de uno de los personajes en el estreno de la serie And Just Like That…, de HBO Max. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir And Just Like That... And Just Like That... | Credit: HBO Max Este artículo contiene un spoiler que revela un importante detalle de la trama del primer episodio de And Just Like That... Peloton se ha expresado públicamente después de un cameo en el estreno en HBO Max de And Just Like That…, la nueva versión de la popular serie Sex and the City, El episodio comienza con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en el pináculo de la felicidad, casada con Mr.Big (Chris Noth), solo para que todo se estropee abruptamente cuando Big, también conocido como John James Preston, sufre un ataque cardíaco fatal después de entrenar 45 minutos en su bicicleta Peloton en la casa de ambos. La Dra. Suzanne Steinbaum, miembro del consejo asesor de salud y bienestar de Peloton y cardióloga preventiva, dijo en un comunicado al Los Angeles Times que si bien está "segura de que los fanáticos de SATC, como yo, están tristes por la noticia de que Mr. Big muere de un infarto", el hecho de que estuviera en la bicicleta estática poco antes del infarto tiene poco que ver con su muerte. "El Mr. Big vivió lo que muchos llamarían un estilo de vida extravagante, incluidos cócteles, puros y grandes steaks, y estaba en grave riesgo, ya que tuvo un episodio cardíaco anterior en la sexta temporada", continuó el comunicado, refiriéndose al procedimiento cardíaco de Mr. Big en el onceavo episodio de la sexta temporada, titulado "El efecto dominó". "Estas elecciones de estilo de vida y quizás incluso sus antecedentes familiares, que a menudo son un factor importante, fueron la causa probable de su muerte. Montar en su bicicleta Peloton puede haber ayudado incluso a retrasar su evento cardíaco", dijo Steinbaum. Antes del episodio cardíaco que le cuesta la vida, se ve a Big fumando un habano esa misma noche, lo que hace que Carrie observe que se está regalando su "cigarro semanal" y su rutina de ejercicios "la misma noche" (Mr. Big responde a esto en su frase acuñada: "¡Estoy de acuerdo, bebé!"). "Más del 80% de todas las muertes relacionadas con el corazón se pueden prevenir mediante modificaciones en el estilo de vida, la dieta y el ejercicio", continuó la declaración de Peloton al Times. "Y aunque el 25% de los ataques cardíacos cada año ocurren en pacientes que ya tuvieron uno (como Mr. Big), aun en ese caso son muy, muy tratables". "La lección aquí es, ¡CONOZCA SUS ANTECEDENTES! Siempre es importante hablar con su médico, hacerse la prueba y tener una estrategia de prevención saludable. La buena noticia es que Peloton le ayuda a controlar la frecuencia cardíaca mientras entrena, para que pueda hacerlo de manera segura", concluyó el comunicado. En el segundo episodio de la serie, que también se lanzó esta semana, Miranda (Cynthia Nixon) y Steve (David Eigenberg) discuten si Mr. Big debería haber estado en "esa bicicleta", que nunca se menciona por su nombre pero que se ve claramente en el lujoso apartamento de Carrie y Big en la serie. "Estuvo en esa bicicleta durante más de mil paseos", dice Miranda mientras se preparan para el funeral de Big. "Obtuvo el visto bueno de su cardiólogo. El ejercicio es bueno para el corazón". También el jueves, Buzzfeed News informó que, al igual que los espectadores, la compañía de ejercicios no sabía que Mr. Big iba a morir, ni tampoco sabía qué tan prominente sería su bicicleta en la escena. Peloton supuestamente sabía, sin embargo, que la instructora en la vida real Jess King, interpretaría a un entrenadora ficticia llamada Allegra de quien Mr. Big estaba algo enamorado, lo que lo llevó a subirse a la bicicleta para un entrenamiento intenso justo antes de su ataque cardíaco. "HBO adquirió la bicicleta Peloton por su cuenta", dijo Denise Kelly, portavoz de Peloton, aBuzzfeed News. "Peloton sabía que se usaría una bicicleta en el episodio y que Jess King interpretaría a un instructor ficticio de Peloton". "Por razones de confidencialidad, HBO no reveló a Peloton por adelantado, el contexto más amplio en el que ocurre la escena", agregó Kelly. Un representante de Peloton no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de PEOPLE. Buzzfeed también señaló que las acciones de Peloton cayeron en picada el jueves. Las acciones de la compañía se desplomaron a $40,70 al cierre del mercado ese día, lo que representa una caída del 11,35 por ciento en el valor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los nuevos episodios de And Just Like That… se estrenarán todos los jueves en HBO Max en el nuevo año.

