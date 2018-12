Web serie cuenta la dramática vida de la reina de belleza Marisela de Montecristo

La web serie La joya que revienta, inspirada en la vida de la reina de belleza salvadoreña Marisela de Montecristo, ha conmovido a muchos. Su amiga y también ex reina de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, expresó su emoción tras ver un avance de la historia en Univision.com. “Literalmente con los ojos aguados”, dijo Espinoza en su Instagram Story. Al igual que Montecristo, la presentadora mexicana es de orígenes humildes y saltó a la fama en el reality show de Univision.

La web serie, que estrena el próximo lunes 10 de diciembre por Univision.com, cuenta los retos que ha enfrentado la salvadoreña, quien representará a su país en Miss Universo. “Era una niña sin futuro”, se oye decir a Montecristo en el avance. “Yo jugaba literalmente en la tierra porque no tenía juguetes”.

Instagram/Marisela De Montecristo

“Lamentablemente eramos muy pobres, muy humildes. Nací en esta situación. Aprendí a valorar lo que son las cosas, lo que es el trabajo y ganarte las cosas con mucho esfuerzo”, añade en el video. “A veces la vida no es justa”.

Alexander Tamargo/Getty Images

Antes de ser coronada como Nuestra Belleza Latina en el 2013, Montecristo huyó de una vida llena de pobreza y violencia en su país natal. “Soy de una tierra dura, y como ella misma, me he hecho una mujer fuerte”, confiesa.

También ha tenido que enfrentar críticas tras alcanzar la fama. “Se decía que yo no estaba lista para representar a la mujer latina, que yo no estaba lista para ser una reina de belleza. ¡Dios mío, en el internet se decía porquería de mí!, admite. “Yo todo lo que tengo y lo que ahora soy es porque yo misma he trabajado para serlo”.