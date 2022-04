Sergio Vallín de Maná se convierte en el primer latino en tener su propia guitarra Gibson El músico Sergio Vallín no niega su alegría ante el reconocimiento de la famosa marca de guitarras y cuenta su experiencia ante tal distinción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con casi tres décadas de trayectoria profesional, Sergio Vallín es reconocido por su talento como guitarrista; por ello, además de formar parte del grupo Maná, ha colaborado con cantantes como Ana Torroja, Rossana, Joy Huerta, Ely Guerra, Paulina Rubio y Natalia Jiménez, por mencionar solo algunas. Ahora, recibe un homenaje muy especial y se convierte en el primer latinoamericano al que la prestigiada marca Gibson le fabricó su propia guitarra. "Me siento muy agradecido por su confianza; por creer en que había algo bueno que decir a través de una guitarra que hablara español y la entendieran en ¡todo el mundo!", expresó Vallín a People en Español. "También me siento muy honrado por llevar la estafeta de una Les Paul Gold Top, inspirada en una guitarra de 1955 enriquecida con nuevas posibilidades de sonido, performance y diseño para ¡las próximas generaciones! Si bien este es un merecido homenaje a su trayectoria, para el músico también implica un compromiso importante. La otra ocasión hablaba con un buen amigo de la familia Gibson y me decía que esta guitarra es la primer guitarra signature hecha para un guitarrista no solo latinoamericano, ¡sino de todo Iberoamérica! En ese momento solo dije… ¡Dios mío! ¡¡¡¡Qué increíble, pero que responsabilidad!!!! Sergio Vallín Credit: Cortesía: Gibson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento un ser humano muy afortunado y bendecido por seguir haciendo lo que amo tanto a mis casi 50 años de vida", confesó. "Creo que uno de los logros más importantes como artista, ha sido el poder inspirar a las nuevas generaciones a tocar la guitarra, componer, o simplemente a que ¡escuchen musica!". El también compositor considera este reconocimiento como una apertura importante. "Siento que más que una responsabilidad, es una gran oportunidad para los músicos latinos de tener un lugar en el mundo de la guitarra a nivel internacional. Espero que el lanzamiento de esta guitarra, sea la punta de lanza para que otros hermanos guitarristas iberoamericanos, también puedan compartir con el mundo sus preferencias, necesidades y visión a travez de un instrumento", enfatizó. Sergio Vallín Credit: Cortesía: Gibson "Si he logrado hacer sentir algo en la gente que me escucha, entonces ¡estoy feliz!", Sergio Vallín Sergio Vallín Credit: Cortesía: Gibson Sergio Vallín ha sido elogiado por su talento no solo en su natal México, también en otros países del mundo; sin embargo, considera que es fundamental "comunicar un sentimiento". Y asegura "que cuando eso pasa, ¡el mundo cambia!" "No importa si son solo algunos acordes básicos, o una cascada de notas a toda velocidad. Lo importante es que ¡te hagan sentir algo!", comentó. "Si he logrado hacer sentir algo en la gente que me escucha, entonces ¡estoy feliz!".

