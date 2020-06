Los mellizos de Sergio Sendel ¡ya cumplieron 22 años! El villano de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó y Destilando amor es padre de Graco y Valeria, quienes acaban de cumplir 22 años. ¡Mira las fotos! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con telenovelas como Lo imperdonable, Lo que la vida me robó y Destilando amor Sergio Sendel se ha convertido en uno de los villanos favoritos del público. Pero detrás de la imagen de hombre cínico y malvado que proyecta en la pequeña pantalla a través de los diferentes personajes que interpreta se esconde un padre entregado a sus dos hijos. El intérprete de 53 años, que el año pasado dio vida al malvado Ubaldo Ortega en la serie de Televisa Juntos el corazón nunca se equivoca que transmitió Univision en horario estelar, es padre en la vida real de dos hermosos jovencitos, Valeria y Graco, a los que está muy unido. Los mellizos cumplieron el pasado fin de semana 22 años y su famoso papá no dudó en presumir de este momento tan especial en sus vidas a través de las redes, donde compartió una instantánea en la que aparece acompañado de sus hijos frente a un pastel de cumpleaños. "Felicidades por los primeros 22 años", escribió el orgulloso papá junto a la instantánea. El parecido físico que tiene el actor con sus hijos, especialmente con Graco, el varón, no pasó desapercibido entre sus casi 80 mil seguidores de Instagram. "Un mini Sergio", comentó una fan tras percatarse de lo mucho que se parecen padre e hijo. "Parecen hermanos", escribió otra seguidora. Valeria y Graco son fruto del matrimonio que mantuvo Sendel durante más de tres lustros con su ahora exesposa Marcela Rodríguez, mismo que finalizó en 2013.

