El exbeisbolista Sergio Mitre es condenado a 50 años de cárcel por matar a una bebé La estrella de las Grandes Ligas tras ser pitcher de los Yankees de Nueva York, enfrenta esta larga condena por cometer feminicidio contra la niña de un año y 10 meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el verano del 2020 Sergio Mirtre protagonizó un fuerte episodio de violencia que le llevó a ser arrestado. El exbeibolista golpeó a su hijastra Inés, de un año y 10 meses de edad, hija de su entonces pareja. El cuerpo de la pequeña no superó la situación de violencia y fallecía poco después en el Hospital del Niño de Saltillo como consecuencia de un choque hipovolémico. Tanto él como su novia fueron detenidos como principales sospechosos de este crimen. Sin embargo, la madre fue absuelta de los cargos poco después. Un año y medio de su arresto, el deportista mexicanoestadounidense, estrella de las Grandes Ligas tras ser pitcher de los Yankees de Nueva York, ha sido finalmente condenado por este delito con una pena de 50 años de prisión. Sergio Mitre Sergio Mitre | Credit: (Photo by Nick Laham/Getty Images) Después de 8 días de audiencias, el Tribunal de Juicio Oral en Saltillo emitió su sentencia. "Es penalmente responsable del delito ya señalado (...) por lo anterior, este tribunal emite un fallo de condena", recoge el diario Proceso. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El exjugador deja atrás una carrera de éxitos en la que se destaca su participación en relevantes equipos como los Cubs de Chicago, los Brewers de Milwaukee, los Marlins de Miami y los Saraperos de Saltillo. Sergio Mitre Sergio Mitre | Credit: (Photo by Harry How/Getty Images) Mitre, de 41 años, permanecerá en el penal de Saltillo en el que se encuentra desde julio de 2020 para purgar la pena impuesta por el tribunal.

