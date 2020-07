Sergio Mayer sale en defensa de Livia Brito Sergio Mayer ha estado involucrado en el conflicto por el que atraviesa Livia Brito tras haber agredido a un paparazzi ¿cómo? El actor lo explica. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La polémica en la que ha estado envuelta Livia Brito tras la agresión a un paparazzi en una playa mexicana sigue vigente. Ante ello, Sergio Mayer, pidió su comprensión para la actriz. Y si bien, el actor desconoce cómo se produjo el conflicto, asegura qué hay muchos factores que pudieron hacerla reaccionar de esa forma, aunque dejó claro que está en contra de cualquier tipo de violencia. RELACIONADO: Livia Brito, de piloto a médica Image zoom Mezcalent.com “No puedo decidir porque no soy juez, cada quien tiene su versión. No tengo sé realmente lo que hizo, si estuvo justificado o no”, advirtió Mayer a los medios de comunicación. “Siempre declaré que ningún tipo de violencia está justificada; sin embargo, hay que entender que hoy en día la situación está crítica y no sabes [si] cuando te están tomando una foto son secuestradores, si son paparazzi. Entonces tienen que entender la postura de la persona que está al otro lado de la cámara”. El también político reveló que ofreció su apoyo a Ernesto Zepeda, el paparazzi agredido, para resolver el conflicto con la actriz. De hecho, tuvo una reunión con el fotógrafo y la protagonista de la teleserie Médicos, línea de vida para buscar acuerdos. Pese a esto, no se considera un mediador de la disputa en cuestión. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Si él [Ernesto Zepeda] quiere continuar con eso es muy respetable”, mencionó. “Él tomará la decisión con base en sus necesidades y a lo que tiene pensado, pero sabe, que ya se lo dije, en el momento que quiera [podrá] cerrar este tema. Livia también dijo que ella está dispuesta, lo primero que tiene que haber es voluntad”.

