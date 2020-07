Sergio Mayer responde a su ex Bárbara Mori después de decir que fue "superinfeliz" con él El actor respondió a las duras declaraciones de la madre de su hijo quien hacía unos días confesó haber vivido bajo sus órdenes y con mucha falta de amor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es poco habitual verla en entrevistas pero cuando lo hace Bárbara Mori abre su corazón de par en par. Esta semana lo hizo a través de un vivo en Instagram con su amiga Marimar Vega. Sin adornos y con la sinceridad que le caracteriza, la protagonista de Rubí confesó haber sido muy infeliz durante su relación con Sergio Mayer. "Yo era superinfeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien", expresó sin pelos en la lengua. Unas palabras que fueron escuchadas por Sergio, su ex, y también comentadas en otra entrevista. El actor también tuvo una reflexión para Bárbara al conocer lo que ella sintió durante sus años de romance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé si ella perdió mucho tiempo para encontrar la felicidad, para encontrarse a ella misma, yo te puedo decir que esa es la opinión de ella y seré muy respetuoso de lo que ella ha opinado y de lo que ella haya vivido en ese momento. Lo más importante es que ahora ella se haya reconciliado con ella misma, no con nadie, sino con ella misma para poder salir adelante y ser mejor persona. Lo más importante es que ella es mucho mejor persona y eso habla muy bien de ella y la felicito porque lo ha logrado", dijo al programa De primera mano. A pesar de estas declaraciones, la relación entre ellos dos décadas después es cordial por el bien del hijo que tienen pero, sobre todo, por Mila, la hermosísima nieta que también comparten.

