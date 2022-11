Sergio Mayer responde a Natália Subtil tras decir que su actual novio es mejor padre con su hija Sergio Mayer respondió a la ex de su hijo, quien dijo que su actual pareja era mejor padre con la niña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pleito entre Natália Subtil y los Mayer por la atención a la pequeña Mila parece no llegar a su fin. Ahora fue Sergio Mayer quien respondió a la ex de su hijo Sergio Mayer Mori, quien dijo que su actual pareja era mejor padre con la niña. "¡Qué belleza! Pero que se preocupe porque sea mejor pareja, no mejor papá… para ser papá ahí está mi hijo", dijo Mayer los medios de comunicación. "Y está bien, qué bueno que mi nieta tenga mucho amor de todas partes. Y si tiene una pareja que quiera a mi nieta, eso siempre se va a valorar y se va a agradecer. ¡Qué belleza!, pero creo que sería interesante que cuidara más y mantuviera esa pareja, bendito sea Dios", agregó. Por otra parte, el actor confesó que mantiene muy buenas relaciones con Mila. "De repente mi nieta me manda mensajes por su teléfono, platico con ella, nos mandamos mensajes, es muy chistosa por las cosas que manda y lo disfruto mucho. Entonces yo tengo contacto con ella por su WhatsApp". Sergio Mayer y Natália Subtil Sergio Mayer y Natália Subtil | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, no se quedó callado cuando le preguntaron por el comunicado que lanzó su hijo acerca de los cuestionamientos a su paternidad. "Mi hijo sacó un comunicado donde está diciendo: Ahí están los elementos, ahí están los hechos, y si hay alguna cosa que no concuerde, que se lleve a tribunales. Siempre lo hemos dicho, que se lleve a tribunales, no en los medios, eso me parece absurdo", sostuvo. "Lo único que mi hijo da a entender en ese comunicado y hay que ser claros, la imagen de mi nieta se tiene que cuidar, preservar, y el que la estén utilizando para golpear a mi hijo, eso es un delito. Entonces, quienes publiquen y saquen, aunque esté autorizado, sí hay un proceso legal, y están utilizando la imagen de mi nieta en una revista, en un programa de televisión y demás, aunque esté autorizado por la madre, es un delito. Es irregular que estés en un proceso y te estés quejando de algo y estés exhibiendo a la menor, eso no está correcto". En una ocasión, Subtil estalló contra Mayer por apoyar a su primogénito en no dar manutención a su hija. "Ne parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, 'el futuro presidente de México' te apoye con esa barbaridad. Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé 'algo' y no lo que mande la ley", le dejó saber.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sergio Mayer responde a Natália Subtil tras decir que su actual novio es mejor padre con su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.