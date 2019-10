Sergio Mayer reacciona ante acusaciones de que cobra las regalías digitales de José José Las regalías digitales por la reproducción de las canciones de José José en YouTube, al parecer no las recaudada ningún miembro de la familia del cantante, sino Sergio Mayer y Monique, una de las hijas de su ahora viuda Sara Salazar. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En mayo 2015, se dio a conocer que Sergio Mayer estaba demandando por José José, debido a que recaudaba las regalías digitales de las canciones del cantante, junto con Monique, hija del primer matrimonio de Sara Salazar, última esposa de el Príncipe de la Canción. Si bien, en aquel momento aceptó que existía un acuerdo de negocios porque “siempre hemos tratado de ver por él; siempre me he preocupado con él y él lo sabe”, negó estar demandado. RELACIONADOS: José José sale del hospital Image zoom Tras su muerte, se reveló que ya son cinco años que Mayer recibe la remuneración correspondiente por los pases de las canciones en YouTube y fue cuestionado al respecto. “No tengo interés en responder ese tipo de cosas. Estoy tan ocupado en otras cosas como para perder el tiempo en eso”, advirtió Mayer al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Déjenlo descansar [a José José]; van las cosas muy bien. No entiendo porqué ahora desviar la atención con un tema tan absurdo y tan estúpido cuando todo va tan bien”. Cuando se le preguntó directamente si negaba que realizaba dicho cbro, se negó por completo a hablar al respecto. “No tengo que aclarar absolutamente nada”, agregó. “Me parece absurdo estar tocando ese tema”. Image zoom mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados si quiso hablar de los homenajes de José José recibirá en México tras su fallecimiento el fin de semana pasado. “Se está viendo la posibilidad, incluso, de adelantar el traslado [del cuerpo de José José] y puede ser que para el domingo pueda estar acá, el lunes, máximo”, explicó. “Respecto a los homenajes, ha crecido tanto y todo el mundo se ha involucrado, porque todo México quiere participar. Aparentemente, hay la posibilidad de que se haga el homenaje incluso en el Zócalo”.

