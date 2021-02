Close

¡Sergio Mayer reacciona al arresto del exintegrante de Garibaldi, Ricardo Crespo! Un caso que ha conmocionado a la opinión pública: la denuncia por presuntos abusos contra su propia hija, llevó a la detención de Crespo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estremecedor, así es el caso que ha puesto al antiguo integrante de Garibaldi Ricardo Crespo tras las rejas, después de una denuncia de su exesposa por presuntos abusos a la hija de ambos. "Indujo por varios años a una persona menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico", expresaron las autoridades. El juez encargado del caso estudiará los hechos durante los próximos tres meses, durante los cuales el actor de producciones como El dragón, Por amar sin ley, Un poquito tuyo y Antes muerta que Lichita, permanecerá en prisión. Sergio Mayer, quien compartió con él en Garibaldi, fue cuestionado acerca de este terrible caso que ha sacudido a la opinión pública. Image zoom Credit: IG Ricardo Crespo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pues es un tema muy delicado", contestó el actor convertido en funcionario público, según aseguró el programa Suelta la sopa de Telemundo. "No te puedo dar una opinión porque todavía no tengo, evidentemente, toda la información. Pero hay que ver, las leyes tienen que prevalecer primero y la presunción de inocencia", aseveró ante tan delicado tema. "Está detenido hasta que, evidentemente, salga culpable. Se tienen que valorar los hechos, el acontecimiento y todo, pero la parte más importante de todo esto, que tiene que prevalecer, es el interés superior de la niña", finalizó. Image zoom Credit: IG Sergio Mayer Al parecer, la Fiscalía de Delitos Sexuales consideró que había elementos suficientes para que Ricardo Crespo fuera trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Si bien el actor de 45 años fue detenido el pasado día 15 de febrero, fue el pasado diciembre cuando su exmujer interpuso la denuncia por presunta agresión sexual a la menor.

