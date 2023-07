Sergio Mayer revela la razón de la separación de Bárbara Mori Por primera vez, Sergio Mayer confiesa qué sucedió en su matrimonio con Bárbara Mori que ocasionó el divorcio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los años 90, Bárbara Morí y Sergio Mayer se conocieron y al poco tiempo, en 1997, se casaron; de esa unión nació su hijo Sergio. Cuando los famosos contrajeron nupcias la actriz tenia 17 años y el miembro de Garibaldi 28. El matrimonio solo duró cinco años y la ruptura parecía haber sido en muy buenos términos. Sin embargo, hace poco la protagonista de la serie Dos lunas aseguró que fue muy feliz cuando se divorció. Ahora, el actor revela la verdadera razón por la que ocurrió la ruptura. "[Barbara Mori] era muy chica, muy joven, tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un bagaje", reveló Mayer en el reality La casa de los famosos [Televisa]. "Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo era muy estructurado y disciplinado, y hay gente que no quiere, que no le gusta". El expolítico explicó que quiso ser sobre protector y eso no ayudó en la relación. "Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá, la quise proteger", relató. "Tengo mucho ese pedo [problema]. Así que dije 'o somos pareja, o soy su papá o soy su manager', y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo mío". Sergio Mayer y Barbara Mori Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras su separación, ambos compartieron la custodia de su hijo; incluso, se apoyaban en problemas personales. A la fecha, Bárbara Mori y Sergio Mayer no han dado a conocer de manera pública cuál es el tipo de convivencia que mantienen o si no la hay. Aunque la primera ha reconocido de después de haber estado involucrada en relaciones tóxicas, ahora está feliz con el productor Fernando Rovzar.

