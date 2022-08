Sergio Mayer Mori por fin habla de su pleito con Natalia Subtil: "Me duele mucho por mi hija" Sergio Mayer Mori por fin habló tras las duras acusaciones de Natalia Subtil, en las que afirmaba que el joven no se hacía cargo de la hija que tienen en común. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori | Credit: Mezcalent / Instagram Sergio Mayer Mori Natalia Subtil habló públicamente sobre Sergio Mayer Mori y cómo usaba a su hija de cinco años en redes sociales para hacer creer a todo el mundo que padre e hija conviven juntos cuando realmente no es así. "Después de un año, solo seis horas de convivencia", escribía la modelo brasileña con respecto a un video que su expareja compartió. Hay que recordar que el primogénito de Sergio Mayer y Bárbara Mori, es padre de una niña llamada Mila, quien fue concebida durante su relación sentimental que tan solo duró un año con Natalia Subtil. Desde el nacimiento, los conflictos por la manutención de la pequeña han estado muy presentes, y ahora han vuelto con más fuerza ya que Subtil ha declarado que Sergio Jr. nunca ayudó económicamente en la manutención de la niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, el hijo de Sergio Mayer se había mantenido callado, pero el joven decidió romper su silencio en un reciente encuentro con la prensa en México: "Yo estoy tranquilo porque siempre he estado al pendiente de mi hija. Yo sé lo que he hecho y tarde o temprano todo va a salir a la luz. Por eso, como les he dicho el varias ocasiones, yo estoy tranquilo", declaró. Y al cuestionarle sobre si estaba decepcionado con la actuación de su exnovia, respondió: "Decepcionado no, cada quien hace... Pero me duele mucho que el día de mañana mi hija vea aquí esto". El propio Sergio Mayer también se posicionó del lado de su hijo y aseguró que tanto su hijo como su nieta, tendrán siempre todo su apoyo: "Apoyaré a mi nieta y si mi hijo no está respondiendo como debe de ser como padre, que tenga consecuencias. El tiempo siempre acomoda la verdad y ustedes van a ver si mi hijo cumple o no cumple y si no ha cumplido, que haya consecuencias", comentó a El Universal. A pesar del enfrentamiento entre los papás de Mila, Natalia nunca ha prohibido a Sergio Mayer Mori que vea a su hija.

