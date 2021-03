Sergio Mayer Mori tacha de "ridículo" el comentario de su padre: afirmó que su hijo fue abusado por su ex El diputado Sergio Mayer aseguró que "mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él", al referirse a su relación con la modelo Natalia Súbtil, con quien el joven tuvo una hija. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Sergio Mayer, quien es ahora diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en México, realizó unas sorprendentes declaraciones el pasado 18 de marzo al programa Hoy. Ahí reveló que, a su juicio, su hijo Sergio Mayer Mori habría sido víctima de su ex, la modelo Natalia Súbtil, con quien el joven tuvo una hija llamada Mila: "mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él". También afirmó que aunque las relaciones del joven con la modelo diez años mayor que él fueron de mutuo acuerdo, su hijo era entonces menor de edad. "A ver, si Sergio hubiera tenido 28 años y hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años… ¿Qué hubiera pasado? Ahí está la respuesta"', afirmó contundente. sergio-mayer-y-sergio-mayer-mori_hijo Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, al hijo de Bárbara Mori no le han caído en gracias las declaraciones de su padre. Así reaccionó desde sus historias de Instagram cuando alguien le preguntó qué le habían parecido los comentarios de su progenitor: "Me pareció ridículo lo que dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo y en el momento en el que lo dijo. Fue hace seis años, pero bueno…", afirmó desganado. Screen Shot 2017-10-05 at 10.42.05 AM Image zoom Credit: Instagram de Sergio Mayer Mori Pese a todo, Sergio Mayer afirma guardar una estupenda relación con la mamá de su nieta y es muy buen abuelo, según la misma Natalia Súbtil. Así lo confirmó ella en una entrevista de 2019 al programa Ventaneando: "El abuelo lo está haciendo muy bien". Sergio Mayer y Natalia Subtil Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage; Mezcalent.com En esa misma entrevista, también aseguró que había tenido un trabajo en Tampico y el pequeño se quedó al cuidado de Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil: "se quedó en casa del abuelo y el abuelo dijo que se portó increíble. Issabela va y le compra ropita y Mila le dice abuela", relató.

