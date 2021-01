Close

Sergio Mayer revela que mantiene contacto con el hijo de Xavier Ortiz Sergio Mayer habla del tipo de relación que mantiene con el hijo de su fallecido amigo Xavier Ortiz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 7 de septiembre de 2020, Xavier Ortiz perdió la vida. Dejó a un niño de nombre Xaviercito, quien vive con su mamá Carissa de León. Sin embargo, Sergio Mayer, amigo cercano del fallecido cantante, está al pendiente del niño y mantiene “contacto y comunicación” habitual con el pequeño. RELACIONADO: ¿Sergio Mayer rendirá homenaje a Xavier Ortiz? Image zoom Credit: mezcalent.com “Estamos en contacto con [Xaviercito] y con su mamá. Constantemente me habla, me manda videos. Tenemos pláticas muy simpáticas con él y con ella”, reveló Mayer al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “De hecho, Xaviercito vino a México, iba a quedarse en mi casa unos días; no se quedó porque fue el día que, lamentablemente, mi suegro [Jaime Camil padre] se puso mal. Él ya venía para mi casa, se iba a quedar aquí, mis hijas lo había invitado”. Image zoom Credit: IG/Xavier Ortiz El actor mencionó que le envío al chiquillo algunos objetos que pertenecían a su padre y que eran de la época cuando ambos formaron parte del grupo Garibaldi. “Le hice llegar algunas cosas de su papá; algunas cosas que yo tenía y que sabía que para él eran importantes. Recuperamos otras cosas con los hermanos de Xavier y de las hicimos llegar; como era una bicicleta, algunos discos de oro, algunos vestuarios de Garibaldi”, agregó. "Está muy contento”. Image zoom Credit: Mezcal Entertainment Sergio Mayer dejó claro que solamente apoya a Xaviercito como si fuese un familiar más, pero eso no implica que tenga alguna responsabilidad de tipo económico hacia él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nada más le extiendo la mano como un amigo, como un tío. Pero lo tiene que ayudar su mamá. Lo tiene que ayudar su familia y él va muy bien”, explicó. “No es un tema en el que yo tenga que ver de cómo sacarlo adelante, sino estar cerca de él por el simple hecho de ser un niño, por el simple hecho de ser hijo de Xavier. Sé que Xavier hubiera hecho lo mismo por mi hijo”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Sergio Mayer revela que mantiene contacto con el hijo de Xavier Ortiz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.