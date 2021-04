Sergio Mayer invita a Frida Sofía a emprender acciones legalmente contra Enrique Guzmán Sergio Mayer pide a Frida Sofía hacer su denuncia legal tras informar que fue víctima de tocamientos inapropiados por parte de su abuelo. Asegura que ya le dio información al padre de la joven. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Frida Sofía reveló públicamente que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado en sus partes íntimas cuando era una niña. Tras la polémica desatada por estas declaraciones, Sergio Mayer, quien es diputado y ha mostrado su apoyo a víctimas de delitos sexuales, hizo un llamado a la hija de Alejandra Guzmán para que ejerza acciones penales en contra de su supuesto agresor. "De ella [Frida Sofía] depende", mencionó Mayer a los medios de comunicación. "Ella decidirá si, además de haber hecho la denuncia mediática, quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima". Además, el también empresario informó que en México este tipo de delitos en contra de menores de edad ha ampliado la vigencia para beneficiar a los afectados. Por lo tanto, la modelo puede realizar la denuncia correspondiente sin ningún problema. "Que sepan que no prescribe; ya hay un margen mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de denunciar por haber tenido abuso sexual en la infancia sepan que lo pueden hacer", agregó. Sergio Mayer ha estado directamente involucrado en un par de casos de abuso sexual. El primero en contra de la actriz Daniela Berriel, ocurrido en Acapulco, México, el año pasado. Y de Valeria, una chica de 14 años que acusó a su padre, el actor Ricardo Crespo, de haberla violado en diversas ocasiones. Ahora, dio a conocer que el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, lo buscó para conocer la situación sobre este delito. Frida Sofia y Sergio Mayer Image zoom Credit: Omar Vega/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Simplemente, le mandé información [a Pablo Moctezuma] que necesitaba", explicó. "Por el tema de la prescripción y eso es todo". Enrique Guzmán y Frida SofiaEnrique Guzmán y Frida Sofia Image zoom Mientras tanto, las controversias en torno al caso de Frida Sofía continúan luego de que Alejandra Guzmán se pronunció públicamente con un video; en el cual, aseguró que "pongo las manos al fuego" por su padre Enrique Guzmán; mientras la joven, le pide a su madre que también rompa el silencio sobre los abusos del cantante.

Share options

Close Login

View image Sergio Mayer invita a Frida Sofía a emprender acciones legalmente contra Enrique Guzmán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.