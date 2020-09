Sergio Mayer pide que nadie se lucre con la muerte de Xavier Ortiz El actor, cantante y legislador mexicano advirtió de que se demandará a cualquiera que difunda fotografías de la muerte de su excompañero. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El fallecimiento del cantante y actor Xavier Ortiz, ha supuesto un duro golpe para Sergio Mayer, quien se encargó personalmente de asistir a la familia Ortiz con los trámites requeridos para llevar a cabo los servicios fúnebres, que se realizaron la noche de este martes. En un intento por respetar la memoria de su amigo, el diputado federal condenó a quienes intentan comercializar con imágenes del escenario en que se halló el cadáver de su excompañero de Garibaldi y advirtió de consecuencias legales a quienes entorpezcan la investigación de las autoridades. “El caso del lamentable deceso de mi entrañable amigo y hermano Xavier Ortiz, se encuentra sujeto a investigación ministerial, por lo que quien ofrezca y/o comercialice, distribuya, utilice o haga uso indebido de fotografías que correspondan a la escena de tan penoso suceso, incurre en la figura del daño moral, prevista y vigente en la legislación nacional”, escribió el actor en un comunicado en redes sociales. “Se va a demandar al ciudadano o a servidor público que filtrare material gráfico que merece estar resguardado en términos del debido proceso y por protección a los deudos, en especial a su hijo menor”, agregó. Image zoom IG Patricia Manterola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayer, además, pidió que se señale para ser procesado a quien ofrezca vender cualquier material gráfico sobre la muerte de Ortiz, en un intento por resguardar al hijo de 8 años del fallecido cantante. “Invito a la sociedad a sumarse a nuestro absoluto rechazo de las personas sin escrúpulos que pudieren dañar con su conducta ilegal e inmoral, el sano desarrollo de la personalidad del menor, hijo de Xavier Ortiz”, puntualizó. Mayer confesó a la prensa mexicana que haber tenido que identificar el cuerpo de su excompañero junto a su familia y su exesposa Clarisa de León fue una situación muy difícil. “Tuvimos que hacer la identificación del cuerpo, que fue la parte más dura y fuerte”, comentó. Image zoom IG/Xavier Ortiz El también legislador prometió mantenerse en contacto con la familia de Ortiz para estar al pendiente del hijo de su excompañero, e insto a dejar la curiosidad sobre los detalles de la muerte del intérprete de lado por el bien del pequeño. “Dejemos el morbo de lado, el porqué o cómo se dieron las cosas, y pensemos en él como el gran ser humano que era y con una gran imagen que deja, por respeto a su memoria y a su hijo, que no estaría padre [bien] que estuviera escuchando el cómo o por qué”, comentó. Ortiz falleció el pasado lunes en Guadalajara, Jalisco en México. La causa de la muerte se ha reportado como suicidio. Tenía 59 años.

