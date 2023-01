Sergio Mayer desata polémica por mostrarse con aretes y uñas pintadas El look que Sergio Mayer mostró de manera pública y llamó "disruptivo" se ha convertido en objeto de fuertes críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Sergio Mayer se encontró con representantes de los medios de comunicación; en aquella ocasión, mostró un look que sorprendió a propios y extraños. El actor mostraba uñas color negras, unos grandes anillos y aretes en ambas orejas; cuando fue cuestionado al respecto, aseguró que le gustaba su imagen. "¿Se ve darketon, verdad? Es un contraste", mencionó en ese momento. "Siempre he sido muy cuidadoso de la imagen, es un poquito disruptivo porque siempre he sido en ese aspecto. Pero me gusta ese contraste del traje y además, con esta onda que es más moderna, disruptiva". El también productor también reveló cómo tomaba su familia este tipo de ornamentos. "Mis hijas, de repente cuando voy a la escuela por una de ellas, me dice 'no te pongas aretes papá', y yo 'Sí mi amor, no te preocupes, no pasa nada'", explicó. Esta situación con los accesorios del integrante de Garibaldi no pasó desapercibida para los internautas, quienes no dudaron en pronunciarse lanzándole diversas críticas. "Yo en el 2010 cuando iba en la secundaria, me pintaba las uñas porque era un metalero muy darketo: `¿Eres gay o eres emo?` . Te faltó amor y menos golpes"; "Dejen de poner diferentes nombres; antes les llamaban homosexuales, ahora resulta que les llaman ¡¡disruptivos!!", y "Ya se sabía. Nada más quiere llamar la atención", fueron algunos comentarios. Sergio Mayer Sergio Mayer | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También lo compararon con su personaje de Luigi Lombardi en la telenovela La fea más bella. "Se quedo en su personaje de La fea más bella"; "Primero se decía homosexual para ofender/discriminar; luego se les llamó afeminados, después se inventó el género queer y ahora es `look disruptivo` pero siempre se supo que Sergio Mayer es en realidad Luigi Lombardi", y "Se tomó muy en serio el papel que hizo en La fea más bella", agregaron. Desde hace un tiempo, Sergio Mayer ha estado en el ojo del huracán por diversas cuestiones; lo cual, parece no importarle. En este caso, hasta el momento, tampoco se ha pronunciado al respecto.

