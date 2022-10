Sergio Mayer revela la razón por la que Issabela Camil lo prefirió sobre Luis Miguel Tras haber mantenido un tórrido romance con Luis Miguel, Issabela Camil contrajo nupcias con Sergio Mayer ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Issabela Camil mantuvo un largo en intenso romance con Luis Miguel; incluso, esa etapa en la vida del cantante fue reflejada en la serie de su vida. Sin embargo, Erika Ellice Sotres Starr, nombre real de la actriz, contrajo matrimonio con Sergio Mayer en 2009 y tienes dos hijas. Ahora, su esposo habla por primera vez de la razón que llevó a su cónyuge a preferirlo sobre el intérprete de "Tengo todo excepto a ti". "Hay gente que cuestiona y dice '¡¿cómo que prefirió a Sergio Mayer por Luis Miguel?!'. Pero los hechos hablan por sí solos", advirtió Mayer en el programa mexicano de televisión Montse y Joe (Unicable). "Tengo dos bolitas que me suben y me bajan [bromeó]. Quizá lo que yo podría envidiar es su voz y lo respeto mucho como cantante. Creo que es uno de los cantantes contemporáneos más importantes que hemos tenido y mis respetos con la voz que tiene, pero, de ahí en fuera, no hay nada que pudiera envidiarle". El integrante de Garibaldi dejó claro que a la famosa "no le gusta hablar de ese tema" y además, el "no le pregunto" nada relacionado con Luis Miguel. De hecho, ahora están involucrados en un proyecto que está desarrollando en también político. "Estamos haciendo un reality de la familia Mayer-Camil. No ha sido fácil para mi mujer porque es muy reservada. No la he convencido. Cada que sabe qué hay llamado, hay pleito, lo tengo que admitir. Tengo cámaras en la recámara", reveló. Issabela Camil, Sergio Mayer y Luis Miguel Credit: Victor Chavez/Getty Images; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sergio Mayer prefiere dejar atrás cualquier tipo de controversia sobre la vida sentimental de Issabela Camil y está enfocado a su nueva producción televisiva.

