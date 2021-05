Sergio Mayer defiende a su hijo tras acusaciones de mal comportamiento en Rebelde Ante los rumores de mala actitud de su hijo y de que había recibido el joven un ultimátum de los responsables de la producción, el actor y político salió al paso de las críticas. ¡Mira cómo lo defendió! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A raíz de los señalamiento de que el actor Sergio Mayer Mori supuestamente había tenido problemas con la producción por su comportamiento en el set de la nueva versión de Rebelde, su padre Sergio Mayer salió al paso de las críticas. El actor y diputado mexicano habló ante las cámaras del programa de televisión mexicano Sale el sol para asegurar que es falso que su hijo fue sacado de la producción y que entiende que los rumores solo se deben a que brilla por su talento. "Yo se lo dije a Sergio y eso lo sabemos cuando tu empiezas a trabajar, resaltar y hacer bien las cosas, siempre te van a atacar. Cuando te va mal o no pasa nada, no trabajas, nadie te hace caso. Eres igual que yo, no les des importancia a lo que digan", apuntó. Mayer señaló que su primogénito es consciente de la responsabilidad que tiene con la producción de Netflix y agregó que educó a sus hijos sobre la importancia y valor del trabajo. Sergio Mayer y Sergio Mayer Mori Credit: Getty Images "Me dijo: 'Papá no pasa nada'. Él está consiente de la responsabilidad que tiene y si algo yo les he enseñado a mis hijos es que sean agradecidos y valoren cuando alguien te da trabajo y te reconoce", sostuvo el ex de Bárbara Mori. Según contó una fuente anónima a una revista mexicana, el joven actor estaba en riesgo de ser expulsado de la serie juvenil debido a que supuestamente tenía un comportamiento irresponsable e irrespetuoso con la producción y compañeros de set. El actor de 23 años forma parte del elenco de la serie junto a Azul Guaita, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. La serie Rebelde está basada en la producción argentina Rebelde Way, de gran éxito en ese país, y que posteriormente fue adaptada por Televisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Mayer también se le preguntó sobre la denuncia de abuso sexual de parte de Daniela Berriel y catalogó de injusticia que el acusado, Eduardo Ojeda, haya sido puesto en libertad por las autoridades. "Tremenda injusticia y eso lo que estamos peleando, el caso sigue. Yo no soy abogado, simplemente estoy ayudando en lo que me corresponde en las gestiones necesarias y ellos van a decidir cuál será la próxima táctica", dijo. "Espero que se empiece a hacer justicia en los casos para que se den cuenta que se está acabando la impunidad".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Sergio Mayer defiende a su hijo tras acusaciones de mal comportamiento en Rebelde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.