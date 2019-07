Sergio Mayer niega haberse realizado arreglos estéticos en el rostro  

De un tiempo a la fecha, Sergio Mayer ha sido objeto de cuestionamientos; ya sea por su cargo político o por su vida personal. Ahora, el actor suma una polémica más a su vida, debido a un rumor que asegura se realizó arreglos estéticos en el rostro. El también productor hizo frente a esta situación.

“Ahorita que me ves de cerca, tú puedes ver si [tiene algún tratamiento estético]. Ni siquiera [ha usado] bótox”, advirtió Mayer a los medios de comunicación. “Nada. Nunca me he hecho absolutamente nada en la cara. Solamente cuando hice de Luigi en La fea más bella me depilé la ceja. Pero nunca me he tocado la cara, ni mucho menos”.

El político tampoco descarta que en un futuro haga uso de algún tipo de tratamiento u operación de este tipo para verse mejor; sin embargo, de momento no está en sus planes ya que se siente a gusto con su cara.

“Hoy diría que no [quiere hacerse algo en el rostro]”, agregó. “Más adelante; no podría hablar de lo que pasaría mañana. No me gusta mucho esos temas. Además, estoy a gusto; artículo perfectamente”.

Respecto a si mantiene a su nieta Mila, Sergio Mayer dejó claro que siente un gran amor por la pequeña y se mantiene al margen respecto a que su hijo Sergio Mayer Mori o su expareja, Bárbara Mori, se preocupen por la niña.

“No puedo decir si apoquino o no apoquino [mantiene económicamente a Mila]. Es mi nieta; la amo. Y si hago algo por ella es por convicción y por amor, y no por obligación”, advirtió. “Natalia, de hecho, me va a llevar a la niña el fin de semana y va a estar ahí conmigo