Sergio Mayer asegura que Alejandra Guzmán quiere reconciliarse con Frida Sofía El ahora diputado, Sergio Mayer, ha estado en contacto con Alejandra Guzmán, quien dice quiere reconciliarse con su hija Frida Sofía. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sergio Mayer aseguró que lo que se ha mostrado en Luis Miguel, la serie (Netflix) sobre la relación que su esposa, Issabela Camil, mantuvo en el pasado con el cantante, no es tema de conversación entre ellos, pues están concentrados en cosas más importantes. "No, ¿tú crees que estaríamos [hablando de eso]? Con el trabajo que tengo, los compromisos que tengo, ¿crees que vamos a estar hablando de esos temas? No es tema para nosotros, eso no es tema para nosotros", dijo Mayer a MezcalTV. El ex Garibaldi celebró su cumpleaños número 55 al lado de Issabela y sus dos hijas, Antonia y Victoria, donde anunció que su espectáculo Sie7e se estrenará en las próximas semanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y Sergio no dudó en preguntarle a la madre de sus hijas si se animaría a ser parte del show. '¿Trabajarías conmigo?', a lo que Issabela respondió: 'No sé, nunca hemos trabajado [juntos] y hemos estado muy felices, no sé si esto causaría problema". La actriz indicó que mantiene un matrimonio muy estable con el mexicano, pero no es del todo perfecto. "Apoyar creo que es lo más importante. No le reclamo nada, creo que hay cosas, siempre hay diferencias en la pareja al cien por ciento, hay temas que seguimos trabajando como pareja también, no todo es perfecto, pero lo principal es que la raíz de este árbol está sólida, está muy enterrada, entonces sigue dando frutos". El ahora diputado ha estado en contacto con Alejandra Guzmán, quien dice quiere reconciliarse con su hija Frida Sofía. Alejandra Guzman y Frida Sofia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Gamma Group/The Grosby Group "Ella está trabajando internamente, ella es una mujer muy linda. Es amiga mía desde hace muchos años, desde que yo estaba en Garibaldi, y pues ella quisiera tener una reconciliación y yo le deseo a ella y a Frida, que ojalá logren esa reconciliación", explicó. "Todo es posible. Cuando hay perdón, cuando hay entendimiento, cuando hay empatía todo es posible, no tiene por qué no haberlo", finalizó.

