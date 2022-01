Famoso músico mexicano fue declarado muerto; horas después dijeron a su familia que estaba vivo Sergio Mancera "El cóndor", exintegrante del El Tri, fue declarado oficialmente muerto, aunque en realidad no falleció ¿qué fue lo que sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 21 de enero de 2022, a las 9 de la mañana, la familia del músico Sergio Mancera, quien se encontraba en el hospital de la Ciudad de México a causa de diversos padecimientos, fue declarado muerto. Su familia fue informada del deceso e inició los trámites para retirar el cuerpo. A las 4 de la tarde, siete horas después, un médico se comunicó con su hija Mayte para decirle que todo se trataba de un error y su padre seguía vivo. "Fue un día de sentimientos muy raro, porque lloramos, reímos, recordamos cosas bonitas. Los trámites, todo este asunto y luego el gran impacto de que no 'nos equivocamos [y su padre está vivo]'", mencionó Radamés de Jesús, hijo de Mancera, al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Hasta donde sé, creo que movieron de cama a mi papá, pero el expediente no lo movieron; entonces, cuando vieron que el señor que estaba en esa cama se murió, vieron el nombre de mi papá y salieron a darle la noticia a mi hermana que estaba ahí". Por la situación que prevalece en los nosocomios a causa de los contagios por COVID-19, los parientes del exintegrante de la banda de rock el Tri, comenzaron el proceso alejados del lugar y tras recibir un diagnóstico de que la causa del fallecimiento era tras complicaciones por este virus, el hospital se iba a encarga de incinerar los restos y entregar las cenizas a la familia. "Nos habían dado el parte médico que era algo respiratorio relacionado con el COVID; entonces, no se podía enterrar. Automáticamente, cuando mueres por COVID te incineran. Ya había hablado [al hospital], enviado el dinero, hablado con mis hermanas y las había tranquilizado", relató. "Luego nos encontramos con esto. Es como de película ¡¿cómo?!". Sergio Mancera Credit: Sergio "El cóndor" Mancera Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hijo de El cóndor, quien es comediante habló de las acciones que la familia tomará ante este fuerte error. "Antes de tener en la mente querer demandar, querer armar un escándalo, le doy gracias a los medios de comunicación que me den este espacio para poder levantar la mano por esa gente que no puede levantar la mano ni decir 'me sucedió esto en el hospital'", advirtió. "Por eso levanto la mano por mi pueblo, que no tiene la manera de decir 'ayúdennos'. No lo hago por salir en la tele, tener fama, querer lucrar con este tipo de cosas". Sergio Mancera Credit: Sergio "El cóndor" Mancera Facebook Radamés de Jesús dio a conocer que Sergio Mancera ya está fuera del hospital. Y pidió al gobierno que "hay que ponerle un poco de atención a cosas tan delicadas" porque puede ocasionar un mal mayor. "Mi papá está bien, está en casa de mi abuela. Él tiene dificultades en el corazón, hígado, le dio un preinfarto cerebral", explicó. "Ya estamos tranquilos".

