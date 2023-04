Muere el actor de telenovelas Sergio DeFassio Ha fallecido el actor y comediante mexicano Sergio DeFassio, quien actuó en telenovelas como Soñadoras y Mi corazón es tuyo. Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge DeFassio Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) El actor y comediante mexicano Sergio DeFassio murió el 18 de abril a los 70 años. El actor de telenovelas como Soñadoras y Mi corazón es tuyo sufrió un infarto y será velado en una funeraria de la colonia Juárez en México, informó Televisa Espectáculos. La Asociación Nacional de Actores lamentó la muerte del DeFassio, quien actuó en más de 25 telenovelas. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Sergio Defassio. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz", expresó la organización en sus redes sociales. La estrella mexicana —que brilló también en el cine y el teatro— tuvo personajes inolvidables en La fea más bella, El premio mayor, Salud, dinero y amor y la serie Vecinos, entre otros proyectos. El reportero Luis Alejandro Ortega de Televisa Espectáculos, informó que DeFassio estaba hospitalizado y estaban por darlo de alta tras ponerle un marcapasos cuando murió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2019, el actor tuvo una crisis de salud que logró superar tras ser operado de un tumor en la cabeza. Que en paz descanse.

