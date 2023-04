Mira cómo fueron las sensuales vacaciones de Christian Nodal y Cazzu Los futuros padres, Cazzu y Christian Nodal, dejaron al descubierto su intimidad y mostraron sin pudor un tiempo de descanso que resultó ser muy sexy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los tortolitos Christian Nodal y Cazzu están felices porque pronto debutarán como padres. A unos meses de tener en sus brazos al bebé, el cantante quiso recordar un lindo momento que vivió al lado de su novia en un viaje a Costa Rica. Así, el representante de regional mexicano dio a conocer una serie de sexy fotos y videos. Así, se puede apreciar a la pareja en la intimidad, ya sea en la cama con poca ropa o incluso a la compositora argentina con una diminuta ropa interior. En todo momento, la pareja se muestra feliz de estar en este paseo. "Recordando un descanso al alma en mi precioso Costa Rica", escribió Nodal para acompañar las fotos y audiovisuales que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¡Pura Vida!". La famosa no dudó en darle un mensajito a su novio. "Te amo bebé", escribió. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: REUTERS/Steve Marcus/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no fue la única, otros cibernautas también reaccionaron a estos recuerdos del intérprete del tema "De los besos que te di" con diversos mensajes. "Mi gente vive la vida loca"; "Uf, se ve la felicidad de los dos. Muchas bendiciones"; "Me encanta vez a Cazzu tan feliz y tan plena; sin estereotipos y disfrutando a su pareja, la vida y la naturaleza. Dios les bendiga"; "Felicidades mi Nodal de oro. Te mereces eso y mucho más"; "Cuerpazo el de Cazzu. Con razón mi niño está enamorado", y "Algo hiciste bien en otra vida, tienes a tu lado a una mujer hermosa como Cazzu", fueron algunos comentarios. Cazzu y Christian Nodal han mostrado en diversas ocasiones los enamorados que están y la complicidad que tienen. Ahora, además, no pueden ocultar la felicidad de estar en la dulce espera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo fueron las sensuales vacaciones de Christian Nodal y Cazzu

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.