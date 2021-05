¡El sensual baile de Irina Baeva a Gabriel Soto con el que ha tumbado las redes! La parejita se encuentra de vacaciones en las paradisíacas playas de Jamaica, un lugar lleno de encanto donde la pareja ha dado rienda suelta al amor y la pasión. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días Irina Baeva anunciaba emocionada su misterioso viaje en pareja con su amado Gabriel Soto. No soltaron ni prenda, pero por fin han desvelado el paradisíaco destino donde se encuentran. La pareja disfruta de unos días en las espectaculares playas de Jamaica donde lo están dando todo y queriéndose mucho. Además de brindar con champán a bordo de un barco y disfrutar de los rincones de la isla, la parejita ha aprovechado para dar rienda suelta al amor y la pasión que desprenden. Para prueba, este sensual baile de la actriz rusa al atardecer y frente a su futuro esposo. Con un precioso conjunto blanco de ganchillo encima de su bikini, Irina movió sus caderas con mucho sabor. Estaba feliz y así lo quiso compartir con sus seguidores en su perfil de Instagram. "Jamaica, one love", escribió haciendo referencia a la exitosa canción del inolvidable artista jamaiquino Bob Marley. Ambos han quedado prendados del lugar, su gente, su comida y, sobre todo, sus magníficas playas de las que están disfrutando al máximo. "¡Me encanta Jamaica!", escribió Gabriel junto a este set de entrañables foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ha tenido unos meses de mucho ajetreo y trabajo. Gabriel acaba de terminar las grabaciones de la telenovela Te acuerdas de mí y pronto comenzará otros proyectos, así que era el momento perfecto para escaparse con su prometida. Unas vacaciones que muestran a la perfección la estabilidad y la felicidad que derrochan como pareja.

