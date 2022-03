Causa sensación baile de Victoria Ruffo con su hijo José Eduardo Derbez Un nuevo baile de Victoria Ruffo, pero ahora acompañada de su primogénito, José Eduardo Derbez, se ha convertido en la delicia de propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un video de Victoria Ruffo, donde aparece realizando una coreografía, con Maribel Guardia y África Zavala, dejó al descubierto que la primera carece de dotes para el baile. Sin embargo, su falta de coordinación en las artes dancísticas se ha convertido en la delicia de los internautas, quienes se han sumado a sus redes sociales y están pendiente de cada nuevo clip de la actriz moviéndose al ritmo de los diferentes géneros musicales. Ahora, de nueva cuenta es motivo de sensación al dar a conocer un audiovisual al lado de su hijo José Eduardo Derbez. "Enseñando a bailar a José Eduardo", escribió Ruffo para acompañar el video que publicó en su cuenta de TikTok. El conductor, quien ha dejado evidencia de que heredó a su madre y la danza no es uno de sus talentos. Se muestra junto a la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas bailando al ritmo de la canción "Muchachita consentida" del grupo Rayito colombiano. La pareja baila separada y cada uno se mueve a su propio tiempo sin mostrar coordinación alguna entre ellos, pero tampoco con la música. En un momento se toman de la mano para intentar seguir la música en pareja, pero no lo logran. Sin embargo, se les ve felices, emocionados y animados al compartir esta pieza. Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez Credit: Victoria Ruffo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios se pronunciaron ante esta muestra de complicidad entre madre e hijo. ""Igualitos, creo que Victoria ya comenzó a agarrar más ritmo"; "¿Quién le enseña a quien?"; "Ya quisiera tener la energía de Victoria"; "Bailan igualitos, me muero de risa"; "el TikTok más esperado"; "Uno baila como quiere y dónde quiera, lo importante es divertirse y pasarla super", y "¡Llegó el momento más épico esperado por el mundo entero!", mencionaron algunos usuarios. Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez Con estos clips Victoria Ruffo ha dejado al descubierto su lado cómico y relajado; lo cual, le ha valido convertirse en la nueva sensación de esta plataforma y con este baile junto a José Eduardo Derbez han conseguido los aplausos de propios y extraños.

