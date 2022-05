Estrella de Hollywood habla de su lucha con el alcoholismo y el abuso sexual en su libro de memorias La actriz Selma Blair narra su lucha con el alcoholismo y el abuso sexual en su libro de memorias. Comenzó a beber a los 7 años y agradece estar viva hoy. Esta es su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir PEOPLE Cover - Selma Blair Selma Blair | Credit: CARTER SMITH

Selma Blair desnuda su alma en su nuevo libro de memorias Mean Baby. La actriz aparece en la nueva portada de PEOPLE y habló con la revista sobre su batalla con el alcoholismo y el abuso sexual que sufrió. La estrella de películas como Cruel Intentions, Legally Blonde y The Sweetest Thing fue diagnosticada en el 2018 con esclerosis múltiple. Por primera vez, la actriz habla de su batalla con el alcoholismo y revela que comenzó a beber a los 7 años. Blair también habló sobre sobrevivir el abuso sexual y porqué intentó suicidarse. "No sé si hubiera podido sobrevivir mi niñez sin el alcoholismo", confiesa Blair, de 49 años, a PEOPLE. "Por eso es un problema tan grande para tanta gente. Realmente es un gran consuelo, un gran alivio al principio. Tal vez hasta los primeros años para mí porque empecé muy joven con eso como un consuelo, como un mecanismo de supervivencia". En un fragmento exclusivo de su libro Mean Baby, que compartió con PEOPLE, la actriz cuenta que a los 7 años comenzó a beber vino y se emborrachó tanto que tuvieron que acostarla en la cama de su hermana y la mañana siguiente no se acordaba de nada. PEOPLE Cover - Selma Blair Selma Blair | Credit: CARTER SMITH La actriz cuenta que al principio bebía unos sorbos cuando sentía ansiedad, no llegaba a emborracharse. "Me convertí en una alcohólica experta, muy eficiente escondiendo mi secreto". En su adolescencia y en sus veintes, todo escaló. Un día, después de emborracharse todo el día, confiesa que fue violada. "No sé si los dos me violaron, pero uno de los dos definitivamente sí", cuenta sobre sus agresores en el libro. "Me hice pequeñita y silenciosa, esperando a que terminara", relata. "Quisiera decir que lo que me pasó esa noche fue algo único, pero no lo fue. He sido violada múltiples veces porque estaba demasiado borracha para decir las palabras 'por favor, para'. Solo que esa vez fue violento. Salí de cada uno de estos incidentes callada y avergonzada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selma Blair Credit: (Desiree Navarro/WireImage) Sus terapias psicólogicas la ayudaron a lidiar con el trauma de esas vivencias. La actriz ha estado sobria desde el 2016 y espera que su historia inspire a otras personas que estén sufriendo a cambiar sus vidas. Selma Blair Credit: (Amy Sussman/Getty Images) "Escribí el libro para mi hijo", dice la actriz. "Estoy en un buen momento", añade sobre su presente. "No puedo creer que todo esto pasó en mi vida y que todavía estoy aquí y que estoy bien". Mean Baby sale a la venta el 17 de mayo.

