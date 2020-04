Después de una década Selenis Leyva deja la soltería: "Me estoy dando la oportunidad de ser feliz"

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Su lucha por la comunidad lgbtq hizo que Selenis Leyva, de 45 años, fuera reconocida con el premio Ally for equality de The Human Rights Campaign. "Me siento agradecida", dijo la cubanodominicana, quien confesó en exclusiva que le está dando una segunda oportunidad al amor.

¿Cómo te sientes al recibir este premio de The Human Rights Campaign, organización que apoya los derechos de la comunidad LGBTQ?

Tantas cosas que están pasando en el mundo [que] a veces no son tan lindas, pero [esto] me hace sentir que lo estoy haciendo [bien]. Cada vez que abro mi boca para decir algo, veo que mi voz sí importa. Creo que me están escuchando.

¿Cuál crees que sea el secreto de tu éxito?

Son mis padres, creo que los fundamentos que me dieron tienen que ver mucho con la persona que soy, con el respeto que le tengo a todo el mundo.

¿Cuál fue el principal consejo que te dieron?

Mis padres me dijeron que uno tiene que caminar con la cabeza en alto, pero nunca hay que olvidarse de dónde viene uno y de las personas que tienen menos.

Lo más difícil de tu carrera ha sido...

[Ser] una mujer afrolatina no ha sido fácil. En el pasado me costó mucho llegar y decir yo sí puedo, ¿por qué no puedo ir a ese casting? Porque no tenía las facciones que la gente quería. Eso ha sido lo más difícil: el racismo y tal vez no es algo de maldad, sino que tenemos eso de generación.

Próximos planes...

Seguir ayudando a la comunidad LGBTQ. Sale [a la venta] mi libro My Sister: How One Sibling's Transition Changed Us Both (Bold Type Books), [que] va a dar recursos para apoyar a un ser querido o a alguien que necesite ayuda.

¿Y cómo está tu corazón?

Mi corazón en estos días anda muy bien. Por primera vez en una década me estoy dando la oportunidad de ser feliz.