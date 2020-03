Desentierran un video de Beyoncé revelando qué sintió al conocer a Selena ¡Descubre qué dijo Beyoncé a Selena cuando la conoció en un reconocido centro comercial en Texas! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A propósito del 25 aniversario de la muerte de la leyenda de la música Tex-Mex Selena Quintanilla, circula en las redes sociales un video en el que Beyoncé Knowles habla del memorable momento en que conoció a la desaparecida cantante mexicoamericana. En el video de la entrevista concedida años atrás a la cadena MTV, la intérprete de “Crazy in Love” recordó que era una seguidora de la fallecida leyenda y contó lo emocionada que se sintió cuando la vio por primera vez en un centro comercial de Texas. También reconoció que fue un poco tímida, por lo que se limitó a saludara la cantante de Corpus Christi con un sencillo hola. Image zoom Cortesía de Q Productions/Blanca Charolet “Conocí a Selena en Galería Mall [de Houston], pero no dije mucho porque yo no era famosa [entonces]. Solo la vi y le dije hola y seguí mi camino”, dijo con una sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agregó que la música de Selena influenció su carrera artística porque siempre la escuchaba cuando vivía en Texas –Beyoncé nació en Houston– y que si bien no entendía todas las letras de sus canciones, sí le ayudó mucho a mejorar su pronunciación en español. “Creo que es una leyenda. La admiro. Era muy talentosa. A pesar de que no sabía quién yo era ... ¡de todas maneras estaba tan emocionada de haber tenido la oportunidad [de conocerla]! ", agregó. Veinticinco años después de su muerte, la reina de la música tejana continúa generando titulares e influyendo en la cultura popular. Sus fanáticos pueden revivir su historia a través de una nueva serie en Netflix y la compañía Mac anunció recientemente el lanzamiento de una colección con los colores favoritos de la cantante, por nombrar algunas compañías que mantienen vivo su legado. People en Español dedicó la portada de su más reciente edición a la malograda cantante. Advertisement

