Los latinos a los que el Google Doodle ha rendido tributo By Alma Sacasa

Un Google Doodle es una alteración especial y temporal del logotipo en las páginas de inicio del buscador para conmemorar días festivos, resaltar logros o homenajear a personajes históricos.

Selena Quintanilla
Tomado de Google
La fallecida cantante fue honrada con un Google Doodle animado en 2017.

Roberto Gómez Bolaños
Televisa
En lo que habría sido su cumpleaños número 91, Chespirito tuvo su Google Doodle.

Yma Sumac
Michael Ochs Archive/Getty Images
La cantante peruana fue honrada con un Doodle de Google en 2016.

Gabriel García Márquez
BALTAZAR MESA/AFP/Getty Images)
El fallecido novelista colombiano protagonizó un Google Doodle en 2018.

Mercedes Sosa
Ricardo Ceppi/Getty Images
La cantante argentina tuvo un Google Doodle animado el año pasado.

Frida Kahlo
Getty Images
En el que habría sido su 103 cumpleaños, la pintora obtuvo un Google Doodle.

Abraham Valdelomar
CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images
Con un Doodle se recordó al novelista peruano en el que hubiera sido su 131 cumpleaños.

Evangelina Elizondo
Edgar Negrete/Clasos.com/LatinContent via Getty Images
La fallecida actriz protagonizó un Google Doodle el año pasado.

Lucha Reyes
Tomado de Google
En el aniversario número 83 de su nacimiento, Google le rindió tributo con un Doodle a la desaparecida cantante peruana.

Katy Jurado
Silver Screen Collection/Getty Images
Google rindió a la estrella mexicana del Hollywood clásico hace dos años.

