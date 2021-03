Suzette Quintanilla recuerda a su hermana Selena a 26 años de su muerte La encargada de mantener vivo el legado de la cantante dedicó un mensaje especial en memoria de su desaparecida hermana. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Suzette Quintanilla recordó con un emotivo mensaje a su famosa hermana Selena en el aniversario número 26 de su trágico fallecimiento. La exbaterista de Los Dinos rindió homenaje a la reina del tex-mex, Selena Quintanilla-Pérez, con un sencillo, pero sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Suzette compartió una fotografía la madrugada del miércoles de una rosa blanca en su perfil, con una amorosa dedicatoria a quien fuera su mejor amiga. "Te amo y te extraño", escribió. Por supuesto que los mensajes de apoyo no se hicieron esperar y los fanáticos de la cantante inundaron los comentarios con cariñosas dedicatorias. "Selena es nuestra estrella más grande del cielo", escribió una fanática. "[Una] leyenda nunca muere", comentó otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hermano mayor de la cantante, AB Quintanilla, también la recordó con un colorido retrato en sus redes sociales. "Te extraño hermana", escribió el músico y productor. Selena fue asesinada por la presidenta de su club de fans el 31 de marzo del 1995 tras una discusión por motivos financieros. Desde entonces, se ha convertido en un ícono de la música en español que sigue muy presente en las nuevas generaciones. El pasado 14 de marzo, la Academia de la Grabación rindió tributo al legado de la cantante al otorgarle un premio a la trayectoria artística. "Hubiese estado honrada y feliz", aseguró ante el nombramiento su viudo Chris Pérez en su cuenta de Instagram. Por su parte, Suzette invitó a sus seguidores a disfrutar de uno de sus conciertos en vivo de 1993, que estará disponible durante 24 horas en la página de oficial de Facebook de la cantante.

Share options

Close Login

View image Suzette Quintanilla recuerda a su hermana Selena a 26 años de su muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.