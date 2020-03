Selena Quintanilla, 25 años después: "Ella es eterna" A 25 años de su partida, la familia Quintanilla detalla cómo este año celebrará la vida y legado de la desaparecida reina del Tex-Mex, Selena, a la vez que comparte sus fotos y recuerdos en una entrevista exclusiva con PEOPLE EN ESPAÑOL. By María Morales ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Rodeada de fotos y recuerdos de su hermana Selena Quintanilla en su oficina en Corpus Christi, TX, Suzette Quintanilla se está preparando para honrar —junto a su familia y millones de sus fans— la vida y legado de la eterna reina del Tex-Mex a 25 años de su partida. “Valoro las memorias que tengo de ella; siempre la llevo conmigo, a diario”, dice en exclusiva a PEOPLE EN ESPAÑOL Suzette de su hermana menor, que fue asesinada en marzo de 1995. “Veo cosas en internet, escucho su música y me siento muy orgullosa y feliz que la recuerden. Puedes ver aquí en mi oficina, tengo tantas cosas maravillosas hechas por tanta gente, cosas de niños, de todos, que me recuerdan que ella es amada. [Sus fans] la aman”. Image zoom En honor a ese inquebrantable amor, la familia Quintanilla la recordará con un magno concierto el 9 de mayo en el Alamodome de San Antonio, TX, donde estrellas como Pitbull, Becky G y Los Tucanes de Tijuana, entre otros, cantarán sus grandes éxitos. En puertas también están una serie autobiográfica sobre Selena y su familia que se transmitirá a más de 190 países por Netflix; una nueva línea de maquillaje de M.A.C. Cosmetics inspirada en la desaparecida intérprete de “Bidi bidi bom bom”; y un nuevo CD de temas que Selena grabó en español cuando aún era una adolescente, este último producido por su padre Abraham Quintanilla y su hermano A.B. Quintanilla. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cuando Selena falleció, le dije a mi familia que iba a mantener su memoria viva a través de su música y veinticinco años después creo que lo hemos logrado”, afirma Abraham, el patriarca de esa familia que tras su partida abrió el Museo de Selena en Corpus Christi para que sus fanáticos pudieran ver sus llamativos trajes e incontables premios y hasta su Porsche rojo en exhibición. “Es increíble que aquí en el museo vienen de todas partes —Europa, el Caribe, Australia— y traen a sus niñitas vestidas de Selena”, continúa Abraham. “Y los padres nos dicen: ‘Ella ve la película [donde es interpretada por Jennifer López] todos los días, dos, tres veces’. Nuevas generaciones que no habían nacido cuando ella falleció ahora se han convertido en fans”. Image zoom Para leer más de esta entrevista exclusiva con toda la familia Quintanilla —y ver fotos jamás antes publicadas de Selena— buscar la edición impresa de abril de PEOPLE EN ESPAÑOL, a la venta ya. Advertisement

