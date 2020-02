Rendirán tributo a Selena Quintanilla con un magno concierto en Texas La familia de la cantante tejana Selena Quintanilla honrará el legado de la intérprete con un épico concierto en mayo en Texas a 25 años de su muerte. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En marzo se cumplirán 25 años desde que la intérprete tejana Selena Quintanilla falleció, pero su música ha prevalecido en las listas de popularidad gracias al arduo trabajo que ha realizado su familia para mantener viva su memoria. Con ese fin, los Quintanilla rendirán tributo a su hija y hermana una vez más este año con un magno concierto que llevará por nombre Selena XXV-Veinticinco Años, según lo anunció la familia esta semana. El evento se llevará a cabo el 9 de mayo en el legendario Alamodome Arena de San Antonio, Texas. “Estamos emocionados de traer esta gran experiencia a los fans para honrar y celebrar a mi hermana Selena”, dijo Suzette Quintanilla, presidente de Q Productions, a través de un comunicado. “En los últimos 25 años, su influencia y relevancia solamente han crecido a través de las generaciones. A través de nuestro padre Abraham Quintanilla, fuimos enseñados a perseverar en la adversidad y trabajar duro para alcanzar nuestros sueños. Esos valores fundamentales, junto con el gran talento y la habilidad de conectar con la gente, ha ayudado a mantener el legado de Selena y es lo que la hace impactante y una modelo a seguir importante, 25 años después”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los artistas que se presentarán en el concierto están Pitbull, Los Tucanes de Tijuana, Becky G y por supuesto el hermano de la cantante A.B. Quintanilla III & Los Kumbia Allstarz, entre otros grupos y cantantes. En sus redes sociales, Suzette Quintanilla ha calificado este evento como una “celebración épica” del legado y la vida de su hermana. Además dejó en claro que Los Dinos, la banda con la que cantaba Selena, no se presentarán. “Mi familia y yo estamos emocionados de celebrar este momento especial de su legado de 25 años en San Antonio, Texas, con sus fans alrededor del mundo”, dijo esta sobre el evento que asegura será uno para recordar. Advertisement

