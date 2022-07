Familia de Selena Quintanilla lanza nueva música: "Realmente parece que fue al estudio de nuevo a grabar" Su nueva canción se desprende del álbum Moonchild Mixes, un homenaje póstumo al legado de la eterna reina del Tex-Mex y una entrega musical para el deleite de nuevas generaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado 27 años desde la trágica muerte de Selena Quintanilla y sus fanáticos continúan siendo fieles a su música. Su familia también ha trabajado arduamente para mantener vivo su legado y ahora, por primera vez, ha lanzado nuevo material musical de la legendaria cantante. "Realmente parece que fue al estudio de nuevo a grabar", dijo Suzette Quintanilla en el programa Good Morning America (ABC). "Es realmente increíble". Hoy, Suzette y AB Quintanilla presentaron el primer sencillo del álbum Moonchild Mixes, "Como te quiero yo a ti", un homenaje póstumo a su desaparecida hermana que también servirá para que nuevas generaciones conozcan y disfruten de su música. "La nueva generación la está descubriendo y buscando y quieren saber más sobre ella", aseguró Suzette. "Así que por eso sentimos que era realmente importante... traer nueva vida a su vieja música, y la hemos creado para la nueva generación". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena Quintanilla Credit: Arlene Richie/Getty Images Tal como cuando Selena entraba al estudio de grabación acompañada por sus familiares, AB se encargó de la producción del material musical, el cual empezó a trabajar hace más de un año enfrentando y sobrepasando obstáculos durante el proceso creativo. El sencillo fue escrito por Ricky Vela, uno de los miembros originales de la banda que lideraba la cantante, Selena y Los Dinos. "Todo fue grabado en vinyl [cuando Selena vivía]", explicó el productor sobre el material original. "Así que tuvimos que fusionar los procesos viejos con los nuevos. Limpiar la voz de Selena, ponerla a tiempo, bajarla de tono solo un poquito para hacerla sonar un poco más madura". Los hermanos aseguran que la menor de la familia hubiera "amado" su nueva música y hacen caso omiso a detractores que los señalan por lucrar con el legado de la cantante. "¿Cuáles críticos? ¡No nos importan!", expresa Suzette. "Como artista y músicos y gente que está en el ojo público, tienes que ignorar eso. Vamos a hacer lo que queramos con nuestra música, con nuestra hermana, con nuestra banda. Y espero que la gente entienda que todo lo que hacemos lo hacemos con amor y belleza". Familia Quintanilla Familia Quintanilla | Credit: Suzette Quintanilla/Instagram AB agregó que ha trabajado para que su talentosa hermana continúe siendo recordada a través del tiempo y que su música siga en el gusto de la gente. "Estamos honrando su memoria, su legado. De eso se trata", puntualizó el productor del disco que saldrá a la venta a finales de agosto. Selena estaba en la cima de su carrera cuando fue asesinada en marzo del 1995. Su música ha trascendido generaciones, convirtiéndola en una de las artistas latinas más vendidas y queridas de la industria.

